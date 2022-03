Giucas Casella è stato uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip 6. È stato uno dei primi a varcare la porta rossa di Cinecittà insieme a Katia Ricciarelli ed ha resistito 183 giorni nella Casa più spiata d’Italia. Ha superato anche qualche televoto e si gioca l’accesso alla finale in nomination con Jessica Selassiè. Solo uno di loro due avrà la possibilità di continuare a giocarsi la vittoria, mentre l’eliminato assisterà alla finale direttamente dallo studio.

Una delle sorprese dell’ultima serata del GF Vip 6 riguarda proprio Giucas Casella. Infatti rivedrà il figlio James, che è stato costantemente nei suoi pensieri nel corso di questi 183 giorni. James Casella è un medico chirurgo di 35 anni James, medico che prima ha lavorato presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma e poi al Nuovo Ospedale dei Castelli, che il padre ha cresciuto praticamente da solo: tra i due c’è un profondo legame.

A novembre in occasione del compleanno di Giucas Casella, James entrò nella Casa per fare gli auguri a suo padre. “Sai che sono venuto qua solamente per te? Perché ogni anno siamo stati insieme per il tuo compleanno. E sai quanto è difficile stare qua per me, ma sai anche quanto ti possa amare e quanto sia importante per me farti gli auguri. Stai andando benissimo, ti stai dimostrando la grande persona che sei: continua così che ti voglio vedere il più in là possibile. No, non è vero: mi manchi tantissimo”, sono state le parole di James Casella.





Nelle ultime ore Giucas Casella è stato protagonista di un piccolo imprevisto. Infatti stava dirigendosi verso il giardino che è diviso dalla Casa del GF Vip da una porta a vetro. Giucas Casella non si è accorto che la vetrata era chiusa e ha filato dritto, andando a sbatterci. Dal video si sente Lulù Selassié commentare con “Mamma mia, Giuchi!”. Il video è stato riproposto sui social e in poco tempo ha fatto il giro del web.

In un’intervista prima di entrare al GF Vip Giucas Casella aveva detto: “(Caroline Torr, la mamma di James) Ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesto di vederlo di più, e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva”.