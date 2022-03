GF Vip 6, anche la 46esima puntata è andata. E come ha detto Alfonso Signorini, anche se si stenta a crederlo dopo tutti questi mesi, mancano solo 3 dirette alla finale. Chi vincerà? I giochi sono ancora aperti e al momento solo Delia Duran e Lulù Selassié possono dormire sonni tranquilli. Perché l’eliminazione è sempre dietro l’angolo. Giovedì sera ce ne sarebbero dovute essere 2, ma le cose sono andate diversamente. Il classico colpo di scena, insomma.

Rischiavano Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Antonio Medugno, Giucas Casella e Davide Silvestri e in questi giorni sono state fatte delle previsioni. Il mago si era detto convinto che sarebbe uscito il tik toker, ultimo vippone a entrare in gioco: “Lui (Antonio, ndr) uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire”, ha detto Giucas a Davide prima della puntata del GF Vip 6.

GF Vip 6, colpo di scena: “Rientra nella Casa”

Davide Silvestri però non era affatto convinto anche perché, ha sottolineato all’amico, Antonio Medugno è sempre stato salvato dal pubblico: “L’ultima volta è andato forte. Ha superato la nomination e il televoto flash al GF Vip 6”. “Ci stava perché è un bravo ragazzo, però non è che abbia fatto sei mesi. È un bravo ragazzo, ma ce ne sono diecimila ragazzi bravi. A me piace anche, mi fa impazzire, non mi ha mai votato”, la risposta di Giucas Casella.





Che per come sono andate le cose in puntata non aveva proprio torto. Antonio è stato inizialmente salvato dal pubblico, ma poi è davvero uscito alla fine di un televoto flash nella Casa del GF Vip. L’eliminato della serata era proprio Giucas Casella con queste percentuali del televoto: Miriana (29%), Antonio (24%), Sophie (20%), Davide (14%) e Giucas (13%). Il mago però era in possesso del biglietto di ritorno (lo stesso che tempo fa aveva salvato dall’eliminazione Miriana) e quindi è rientrato.

E quando ha letto il suo biglietto lo studio del GF Vip 6 è letteralmente esploso. Giucas Casella ha festeggiato con le opinioniste, Alfonso Signorini e tutto il pubblico presente. Si è buttato in terra e si è persino spogliato tanto era felice di poter rimanere in gioco e magari arrivare alla finale. Anche il suo rientro in Casa è stato accolto con grande entusiasmo: “E sono ancora qua…eh già…”, cantava euforico mentre varcava per la seconda volta la porta rossa. E non è nemmeno cascato nel tranello di Signorini che aveva chiuso tutti in confessionale. Quando sono tornati in salone, abbracci baci e festeggiamenti per l’illusionista.