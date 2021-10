“Fu un momento terribile”. Giucas Casella e l’origine dei suoi poteri: “Ho urlato ed è successo qualcosa”

Al ‘GF Vip 6’ giorno dopo giorno vengono fuori storie sempre più curiose e interessanti. Soltanto qualche ora fa la madre di Soleil Sorge ha smascherato Gianmaria Antinolfi, infatti ha confermato di essere stata contattata ripetutamente in passato dal giovane, sia sul social network Instagram che su WhatsApp, prima di dover prendere una drastica decisione. Ha infatti bloccato il gieffino per evitare che potesse scriverle ancora. Adesso è toccato a Giucas Casella svelare alcuni misteri della sua vita.

Parlando con gli altri concorrenti, ha spiegato per la prima volta in assoluto quando ha compreso di avere dei poteri fuori dal comune, che non tutti hanno. E ha cominciato a raccontare una storia con tratti drammatici, che gli hanno permesso di prendere coscienza delle sue doti. E sul web sono arrivati numerosi commenti positivi sul vippone, in particolare per le sue bellissime frasi che hanno colpito il cuore di molti. Andiamo a vedere insieme che cosa ha affermato l’illusionista del programma.

Dunque, Giucas Casella ha iniziato a raccontare tutto soffermandosi anche sulla madre: “Mia mamma era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono caduto in un pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre non poteva sentirmi. Il pozzo non era profondo, però potevo annegare perché c’era parecchia acqua. Ho urlato davvero per tantissimo tempo, poi è accaduto qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso”.





Ma Giucas Casella ha proseguito ancora nella sua clamorosa rivelazione: “Se siete fuori e comunicate con vostra madre, lei avvertirà. Noi possediamo tante cose che nemmeno sappiamo, dico di non fissarci su strane magie e carte. Non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo dentro le energie. Sono contro sedute spiritiche e cartomanzia, non mi piacciono e sto lontano anche se esistono spiriti ed esorcismi. Ci sono luoghi con energie belle e brutte. La vera magia è la medicina e la scienza”.

Dopo aver ascoltato queste frasi di Giucas Casella, gli utenti hanno apprezzato il suo discorso fatto agli altri inquilini del reality show di Canale 5. E c’è chi ha commentato: “Giucas, cuoricino, ti vogliamo bene. Che discorsi profondi che fa. Sembra il nonno con i nipoti”, “Giucas comunque avanti anni luce, soprattutto per il suo tempo. Noi siamo energia”. Una vera e propria acclamazione nei confronti del concorrente del ‘GF Vip 6’.