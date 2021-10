Tra i protagonisti della puntata di venerdì 8 ottobre del Grande Fratello Vip sono stati Katia Ricciarelli e Giucas Casella. La cantante lirica ha svelato una cosa clamorosa. Ha infatti ammesso di aver avuto una notte di passione con uno dei gieffini. C’erano state diverse voci in merito, ma da parte sua non c’era mai stata conferma.

Katia Ricciarelli ha dunque condiviso una notte di passione con lui: “Sì, c’è stata una notte di passione con Giucas Casella. Dopo ero tutta in disordine, ero languida. Lui non se ne voleva più andare, non dice la verità qua? Perché è un vigliacco. Qua lui mi controlla sempre, ho sempre i suoi occhi addosso”. E Giucas ha aggiunto: “Sono geloso Alfonso, lei è mia”. Ovviamente i toni sono sembrati molto scherzosi, ma c’è chi sogna che possa nascere di nuovo qualcosa tra i due concorrenti.

Giucas Casella ha ricevuto una bellissima lettera dal figlio e si è emozionato: “Sei un papà speciale per me”. E il concorrente del ‘GF Vip 6’ ha risposto: “Sei bello come il sole, ti amo con tutto me stesso”. “Caro papà, sono fiero e orgoglioso di te e del percorso bellissimo che stai facendo – scrive il figlio di Casella -. Mi sorprendi e mi fai sorridere tutte le volte che t8i guardo e stai dimostrando di essere la grande persona che sei, il papà speciale che io conosco, quel padre che mi ha cresciuto con amore, quel padre che vorrei essere tanto io per mio figlio. Noi stiamo tutti bene e ti sosteniamo costantemente, continua così: divertiti e facci divertire.”





Lo scorso agosto Giucas Casella è diventato nonno. Infatti è nato Giacomo, il bimbo del suo unico figlio James. Ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso Casella con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram nella tarda giornata di ieri. “Benvenuto Giacomo Casella. Sono il nonno più felice del mondo”, ha scritto Giucas aggiungendo poi la data di nascita del bimbo. Una gioia immensa per Casella che, dopo aver vissuto intensamente la paternità, è pronto a riversare sul nipotino tutto il suo amore e a vederlo crescere per potergli insegnare tutto ciò che sa.

Nelle ultime ore Giucas Casella, insieme ad Aldo Montano e Alex Belli, ha voluto salutare il nipote Giacomo. Tutti e tre si sono rivolti verso una delle telecamere e il mago ha iniziato a chiamare per nome il nipote. “Giacomo, Giacomo, Giacomo…”. Quindi si è passato davanti alla bocca la mano: un gesto che evidentemente è dedicato al nipotino Giacomo.