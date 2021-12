“Lulù e Manuel…”. Choc al GF Vip, Giucas Casella e Katia Ricciarelli beccati sul fatto: “Lei soprattutto”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si parla spesso del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due hanno iniziato una relazione sentimentale particolarmente movimentata, con diversi momenti che sembravano sancire la fine definitiva. Inaspettatamente però, i due si sono nuovamente dati una possibilità, dimostrandosi quasi più vicini di prima. E anche il pubblico ha apprezzato questo riavvicinamento fatto di coccole e baci.

Nel frattempo ci sono stati momenti di tensione tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. La cantante ha mostrato una certa insofferenza nei confronti della principessa. A infastidirla, sarebbe la tendenza di Lulù a non dare una mano in cucina, sottraendosi ai turni stabiliti da Manila Nazzaro. E l’ex Miss Italia ha avuto uno scontro con Clarissa Selassiè che l’ha definita una “vipera travestita da angioletto”.

Dopo questo diverbio alcuni vipponi avrebbero voluto nominare la principessa etiope, ma la concorrente è stata resa immune. Katia Ricciarelli ha abbracciato Manila Nazzaro per consolarla dopo la puntata e ha esclamato: “La mia coccolona, guai a chi me la tocca. Spacco il muso a tutti. Adesso voglio vedere quando non hanno più l’immunità e sono nominabili”.





Katia Ricciarelli, riferendosi a Lulù Hailé Selassié ha commentato: “Questa è proprio una carogna. Che carogna, non capisco come faccia Manuel a stare con una così”. Manila Nazzaro le ha dato ragione: “Mi ha deluso tantissimo. Mi dispiace perché neanche Manuel è venuto a farmi una carezza ed è stata la cosa che più mi ha fatto male. Ho sempre fatto tutto quello che potevo fare per Manuel”. Manila Nazzaro ha concluso esprimendo la sua delusione anche nei confronti di Jessica: “Pure Jessica, io le sono stata accanto di cuore, l’ho aiutata. Tutto questo è stato veramente ingiusto”.

Nelle ultime ore in molti sono rimasti colpiti da un dialogo tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella. I due parlavano del rapporto tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. “Manuel quando esce di qua la saluta”, ha detto Giucas Casella. E la cantante ha rincarato la dose: “Le dice salutame e soreta”. E ancora Giucas Casella: “Quando finisce la situazione è tutto finito. Ora si diverte un po’ con lei. Si rilassa, poi fuori da qua durano da Natale a Santo Stefano”. “E non è neanche bella”, ha aggiunto Katia Ricciarelli su Lulù Selassiè.