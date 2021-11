Nuova puntata del ‘GF Vip 6’ nella serata di venerdì 26 novembre. Ancora una volta Alfonso Signorini si è infuriato con Lulù Selassié durante le nomination, visto che la vippona ha nominato Manila Nazzaro senza fornire un valido motivo. E il conduttore ha perso la pazienza: “Allora vai fuori dalla Casa del Grande Fratello”. Ma grande attenzione è stata riservata anche a Giucas Casella, che ha fatto una rivelazione veramente incredibile. Nessuno si attendeva di ascoltare quelle parole bomba.

A proposito di Lulù, questa era stata la frase di quest’ultima: “Ti faccio il nome di Manila ma non ho nessuna motivazione. Se non ho un motivo non me lo posso inventare. Non siamo qua per scannarci Alfonso, se voi continuate a fare queste immunità noi non riusciamo a nominare chi, in realtà, vorremmo nominare. Nella mia lista magari quei nomi non ci stanno. Noi non siamo venuti qua per fare un match di boxe”. Ma il padrone di casa del ‘GF Vip 6’ non ci ha visto più. Ma vediamo cosa è successo a Giucas Casella.

Giucas Casella si è anche soffermato sull’ingresso delle due nuove concorrenti, ovvero Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Che a detta dell’illusionista hanno già creato parecchio scompiglio: “Sono due donne molto forti che hanno destabilizzato un equilibrio già fragile”. Quindi, presumibilmente l’intento del ‘GF Vip 6’ di far nascere nuove dinamiche interessanti potrebbe essere raggiunto a breve. Ma è quando ha toccato il tema di donne con cui si è conosciuto in passato che tutti sono rimasti sorpresi.





Durante la settimana che si sta per concludere, Giucas Casella ha confidato a Manila Nazzaro di aver avuto una frequentazione con Patrizia De Blanck. E in tanti, compreso Signorini, si sono dunque domandati se ci sia stato o meno un tradimento a sua moglie Valeria. E il gieffino ha lasciato decisamente qualche dubbio di troppo: “C’è stata una frequentazione, ma sto con Valeria da quarant’anni e la amo tantissimo. Comunque farei venire Patrizia in studio perché racconta sempre la verità”.

Inoltre, nell’ultima puntata del ‘GF Vip 6’ è intervenuta anche la mamma di Francesca Cipriani, entusiasta della notizia sul matrimonio della figlia: “È un ragazzo meraviglioso, l’ho conosciuto bene, la sua calma è la forza più grande. È un uomo pacato, capace di affrontare qualunque ostacolo. Ho parlato con tuo padre, sta bene, l’intervento è andato bene. È contento. Sono contenta anch’io”.