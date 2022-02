“Il regalo più bello”. Gianmaria Antinolfi non ci crede ancora. È successo dopo l’uscita dal GF Vip

Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip 6. Dopo oltre 4 mesi nella Casa più spiata d’Italia ha detto basta e ha abbandonato il gioco. Già nei giorni scorsi aveva comunicato l’intenzione di andare via e in occasione della puntata di lunedì 31 gennaio ha dato l’ufficialità: “Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile”, ha spiegato ad Alfonso Signorini.

“Questa decisione non è dipesa da me. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso abbiamo fatto tutto il possibile per rubare un po’ di tempo in più”. Gianmaria Antinolfi ha salutato i concorrenti e ha lasciato la casa. Quando è uscito, ha rivisto suo fratello Francesco che gli ha detto: “Sono orgogliosissimo di te, sei stato qui come sei a casa nostra. Per questo hai conquistato un posto nel cuore delle persone. Ti voglio bene. Sono felice di riaverti”.

Dopo aver lasciato la Casa ha potuto riprendere in mano i suoi social e ha colto l’occasione per ringraziare i tanti fan che lo hanno sostenuto in tutti questi mesi. Nel post GF Vip c’è la complicità con Federica Calemme che ha conosciuto in Casa e c’è la consapevolezza di essere stato un esempio per il pubblico che lo ha amato e sostenuto lungo il suo percorso: “Tremo, non riesco a smettere…questa è la sensazione che sto provando nel leggere tutto questo – scrive -. Non avrei mai potuto neanche sognare niente di simile! Non avrei mai potuto immaginare di ricevere così tanto amore da persone a me sconosciute, né tanto meno di poter essere un esempio o di ispirazione per qualcuno”.





“Credetemi se vi dico che non avrei potuto ricevere regalo più bello, credetemi se vi dico che siete stati dentro quella casa la mia già grande forze. Ho gli occhi che mi si chiudono, ma non potevo addormentarmi senza prima ringraziare tutti voi per quello che mi avete donato. Perché non ha prezzo, perché non si può comprare, perché è incondizionato. Grazie mille per questa avventura che abbiamo portato avanti tutti insieme “dal primo giorno”, conclude Gianmaria Antinolfi.

Il percorso al GF Vip 6 di Gianmaria Antinolfi è stato caratterizzato dal rapporto con alcune ragazze. Prima gli scontri con Soleil Sorge, poi si è legato a Sophie Codegoni. Nonostante tra loro ci siano stati baci infuocati, la relazione non è mai decollata e da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne non è mai andata oltre l’attrazione. Quindi Gianmaria Antinolfi ha rivolto le sue attenzioni verso Federica Calemme che, una volta uscita dalla casa, gli ha rivolto una tenera dedica: “Grazie per aver sopportato i miei mille sbalzi d’umore e per essermi stato accanto in questo breve ma intenso viaggio dentro me stessa. Meriti tutto!”.