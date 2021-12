“Non voglio lei, non c’è interesse”. Niente da fare al GF Vip, crolla tutto tra i due concorrenti

Ormai è definitivamente archiviata la storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Qualche giorno fa l’imprenditore ha deciso di troncare con l’ex tronista di Uomini e Donne. Un flirt che è andato avanti per troppo tempo tra alti e bassi e alla fine Gianmaria Antinolfi ha preso la decisione. “Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro” è così che inizia il suo discorso Gianmaria Antinolfi, ormai determinato a mettere un punto ad una situazione che sembra non avere vie d’uscita.

Sophie Codegoni ha provato a difendersi dicendo che “non è vero che non è scattato, quando io sto con te sto bene, quando vedo che non ci sei ti cerco, è proprio una cosa che quando mi chiedono sei fidanzata, e dopo tre mesi dovrei sentirmi fidanzata, ma quando penso che potrebbe essere così mi dico che non sono minimamente pronta”.

Allora Gianmaria Antinolfi ha deciso di mettere un punto in modo definitivo: “Sophie credo sia inutile insistere sinceramente, dormiamo insieme, ci abbracciamo, ci baciamo e poi non ci baciamo più, io non posso neanche scervellarmi per capire quali sono le tue motivazioni. Io voglio stare sereno, non voglio stare lì a pensare ma perché non mi bacia, perché gira la faccia, questi pensieri li ho avuti troppe volte nella mia vita e ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto, non metto me al primo posto se non so di aver dato il 100%, non posso farci niente, ci ho provato e non è andata bene”.





Praticamente la fine del flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è coinciso con ’ingresso di Federica Calemme nella casa del GF Vip 6. La ragazza è entrata in punta di piedi e sta giorno per giorno cercando di conquistarsi la fiducia degli altri coinquilini. Sta cercando di comprendere le dinamiche della Casa per capire con chi legare di più. Gianmaria Antinolfi ha mostrato interesse verso di lei. “Mi rendo conto che ha i valori di una donna di trent’anni fa, è vera, perbene, verace, limpida e genuina. La vedo semplice, non ha nessuna sovrastruttura o doppio fine. Mi sono preso un po’ di tempo. Con lei non ho mai parlato di… anche perché voglio avere le idee chiare”.

Mentre parlava con gli altri vipponi Federica Calemme ha lasciato intendere di non essere pronta a una storia all’interno della Casa e, poco più tardi, anche Gianmaria Antinolfi si è detto dello stesso avviso: “Io ho bisogno di un po’ di tempo per me, voglio vivermi del tempo da solo […] Mi sono reso conto che sono stato molto carino con lei ma i miei modi possono essere fraintesi, l’interesse da parte mia non c’è”, ha detto l’imprenditore, il cui interesse per Federica Calemme sarebbe già sparito.