“È bellissima”. Tutti gli occhi del GF Vip su Esmeralda: chi è la mamma di Gianmaria Antinolfi

È stata una puntata ricca di emozioni quella di venerdì 14 gennaio del GF Vip 6. Il momento clou è stato l’ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Sono state subito scintille con Soleil Sorge, anche se in un primo momento sembrava che la modella venezuelana si volesse confrontare in modo pacifico con l’influencer. Ma l’ingresso riporta a galla vecchie ruggini e Delia Duran attacca “Sapevi che era un uomo sposato, non dovevi permetterti di andare oltre”.

Immediata la risposta di Soleil, infastidita dalle critiche ricevute: “Vedo una farsa televisiva che non capisco se vi siete costruiti prima oppure dopo. Dovresti preoccuparti molto di più del vostro rapporto e di quello che c’è stato tra noi, anziché preoccuparti di cosa sia accaduto o meno sotto le coperte”. Interviene anche Alex Belli che ribadisce: “Soleil ha ragione quando sostiene che c’era una complicità mentale, che si tratta di una forma di amore diversa rispetto a quello di una coppia”. L’attore prende le distanze dalla decisione della moglie di entrare in gioco.

C’è stato spazio anche per un momento di grande tenerezza: l’incontro tra Gianmaria Antinolfi e sua mamma, Esmeralda Vetromile che ha incantato lo studio sia per la sua bellezza che per le parole che ha dedicato al figlio. Sono stati ripercorsi i momenti più importanti dell’imprenditore napoletano in questa edizione: la storia con Sophie Codegoni prima e adesso quella con Federica Calemme. Gianmaria Antinolfi crede che il suo modo di fare non sia assolutamente sbagliato: “Io sono innamorato dell’amore” dice, difendendo a spada tratta la cura e l’affetto che mette in ogni sua relazione.





Prima di incontrarla, Alfonso Signorini decide di fare una lunga chiacchiera con mamma Esmeralda che, una foto dopo l’altra, racconta l’infanzia e la crescita di Gianmaria, un bambino vivace che negli anni ha saputo dimostrare il suo valore e la sua determinazione essendo per lei sempre ragione di orgoglio. La donna racconta alcuni aneddoti della loro vita familiare. Dal divorzio dal padre di Gianmaria, alla nuova vita con Achille il nuovo compagno della donna. “Questi ragazzi li ha cresciuti, gli era affezionato come se fosse un padre”. Achille Perillo è stato uno dei dentisti più noti di Napoli, è scomparso dopo la battaglia contro un brutto male nel 2019.

Quindi arriva il faccia a faccia in giardino. Gianmaria Antinolfi ripete: “L’amore è la cosa più grande che abbiamo”. E sua mamma lo rassicura: “Sono venuta perché te l’avevo promesso – dice la signora Esmeralda – Tutto quello che mi arriva dall’esterno mi dimostra che ho fatto un grande lavoro, hai fatto conoscere una parte di te che forse nemmeno io conoscevo. Io ringrazio questa trasmissione perché ti ha smontato pezzo per pezzo, ha fatto vedere tutto, ma poi ti sei rimontato e ogni pezzo di te è meraviglioso. Non puoi perseguire l’amore con la determinazione con cui segui il lavoro. Non dai mai il tempo di conoscerti, ogni donna è la donna che vorresti ma non è così”.