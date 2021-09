La terza diretta del GF Vip 6, che è andata in onda lunedì 20 settembre 2021, è stata piena di sorprese ma sicuramente meno piena del dopo puntata. Come sempre, spento il collegamento con lo studio di Alfonso Signorini, i concorrenti hanno commentato insieme quanto accaduto durante la serata e non solo. Tommaso Eletti ha per esempio confidato a Nicola Pisu di aver avuto anche lui un passato difficile e di essere stato in un centro per uscire dalla dipendenza.

E se dopo la scorsa puntata era stato proprio l’ex volto di Temptation Island a mostrarsi insofferente e a voler dunque lasciare il GF Vip 6, lunedì notte un altro inquilino ha manifestato lo stesso desiderio. Ma non perché non si trova a suo agio nella Casa, come diceva Tommaso Eletti, ma perché letteralmente furioso con Soleil Sorge. Stiamo ovviamente parlando di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che con l’influencer ha avuto una storia in passato.

Gianmaria Antinolfi sbotta dopo la puntata

Sembrava che i due si fossero chiariti la scorsa settimana, ma nemmeno per niente. Soleil Sorge in confessionale ha dichiarato che il suo ex è arrivato al limite dello stalking e ha minato la sua libertà personale in più occasioni. Frasi che non sono piaciute a Gianmaria Antinolfi, che dopo la diretta è sbottato con lei e poi con gli amici della Casa, cui ha rivelato le sue intenzioni.





“Ma stai scherzando? Ti ho trattata da principessa, ho fatto tanto per te e non ti permettere – ha detto furioso a Soleil Sorge – Sta usando termini pesanti e dice cose gravi. E poi non sono qui al Grande Fratello Vip per te, ma per vivermi un’esperienza in tv. Non sfrutto certo le donne con cui sto insieme o sono stato”. Poi, finita la diretta, Gianmaria Antinolfi è uscito in giardino con Aldo Montano e Alex Belli.

A loro Gianmaria Antinolfi ha confessato di voler abbandonare la Casa del GF Vip 6. I due vipponi hanno cercato di far calmare l’imprenditore, che però è sembrato irremovibile: “Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare. […] Ha detto delle cose gravi, non voglio stare con lei qui. Io ve lo dico me ne vado. Non la voglio davanti ai miei occhi. Non la voglio proprio vedere. Devo uscire io vi assicuro. Qui così non ci sto. Tranquilli che me ne vado davvero”. Se ne andrà sul serio?