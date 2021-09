Si avvicina la puntata del Grande Fratello Vip. C’è grande attesa per capire come si stanno evolvendo le dinamiche all’interno della Casa. In nomination ci sono Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Uno di loro dovrà abbandonare la Casa. Molto probabile che ci saranno nuove discussioni e nuovi scontri e il pubblico freme per comprendere bene cosa accadrà.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nell’ultimo periodo sembrano sopportarsi sempre di meno. Qualche giorno fa la moglie di Paolo Bonolis ha postato una foto in compagnia dell’ex conduttore de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli, con cui Adriana Volpe in passato ha avuto in passato vari scontri. “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento‼ Magalli e i suoi aneddoti”, è la didascalia a corredo. In un video social, Volpe ha commentato ironicamente: “Che belle le serate organizzate all’ultimo momento, quanto sono bellini. Dio li fa e poi li accoppia… Ci vediamo lunedì”.

A quel punto è arrivata è la contro risposta di Sonia Bruganelli, che su Instagram ha ripostato lo scatto scrivendo: “Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa ma assicuro che non l’abbiamo neanche nominata. Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue…”. Adriana Volpe che ha deciso di rendere pubblico il messaggio privato (diventato virale) di una ‘talpa’ che era nello stesso ristorante di Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli. “Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi, si sono salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe poi prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa: ‘Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce‘”. Sicuramente se ne discuterà in puntata.





Terrà banco la love story tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailè a occupare un blocco: i due, infatti, sembrano già in crisi, sia per la gelosia della ragazza che per la volontà di Manuel di tornare a dormire con Aldo Montano, tornato nella Casa dopo essere uscito per impegni istituzionali. Un massaggio al collo del gieffino all’ex tronista Sopghe Codegoni ha suscitato la gelosia della 23enne romana e successivamente il ragazzo ha messo in chiaro che quando rientrerà Aldo Montano – da alcuni giorni assente nella Casa per adempiere a impegni istituzionali – tornerà a dividere il letto con lui.

Farà il suo ingresso nella Casa Giulia Greta Mastroianni, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, entrata nella sua vita dopo la fine della storia con Soleil Sorge. Alfonso Signorini lo ha ufficializzato nel daily poche ore prima della diretta. E stando a quanto sta succedendo ci sarà un confronto anche con l’influncer. Gianmaria Antinolfi dice di amare Giulia e le ha scritto un messaggio che Tommaso Eletti ha fatto recapitare alla ragazza.