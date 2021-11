Clamoroso quanto successo al ‘GF Vip 6’. Definire imbarazzante il gesto di Gianmaria Antinolfi è quasi un eufemismo, anche se probabilmente non si sarebbe mai aspettato che spopolasse così tanto quel suo comportamento insolito. Il gieffino è stato beccato in flagrante grazie alla diretta h24 di Mediaset Extra. Come ben sapete, tantissimi telespettatori seguono costantemente le dinamiche della Casa più spiata d’Italia e se ne sono accorti proprio tutti di ciò che ha fatto l’ex di Belen.

A proposito di Gianmaria, sembra che sia stato molto male a causa della febbre e di un mal di stomaco. Sintomi influenzali che lo hanno costretto a mettersi a letto per riposare per cercare di riprendersi il prima possibile, in vista del serale. Tuttavia è bastato il suo piccolo impedimento per generare malumori nella casa. E se da una parte Soleil Sorge si è andata ad assicurare come stesse il suo ex compagno, dall’altra Sophie Codegoni non ci ha pensato minimamente ad interessarsi a Gianmaria.

Come spesso accade, nella zona del biliardo Gianmaria Antinolfi era intento a giocare in compagnia degli altri coinquilini, quando si è reso protagonista di un episodio mai visto prima. Forse pensava che le telecamere in quegli istanti non stessero riprendendo proprio lui e quindi in maniera veloce e furtiva ha fatto una cosa, che presumibilmente non pensava potesse andare in diretta. Ma il video è stato registrato da alcuni utenti e diffuso in rete, dove è diventato virale davvero in pochissimo tempo.





Dunque, Gianmaria Antinolfi ha iniziato a inserire la mano all’interno dei suoi pantaloni per toccarsi il suo sedere. Voi direte che ovviamente è una cosa che può succedere durante un’intera giornata trascorsa nella Casa, ma è quello che ha fatto dopo che ha lasciato tutti di stucco. Ha infatti tirato fuori la mano e ha cominciato a sentirne l’odore. Quasi superfluo aggiungere che la maggioranza del pubblico abbia manifestato un certo disgusto dinanzi a quelle immagini davvero inadeguate.

Tra i commenti su Gianmaria Antinolfi spicca quello dell’utente che ha pubblicato il breve filmato: “Ma in che senso?”. E altri hanno aggiunto: “Ma non è possibile, stavo mangiando…”, “Spero che non sia cioccolata”, “Sto maleeee”, “No vabbé, non so se ridere o vomitare”, “Comunque lo fa sempre, una volta gli ho visto mettere le dita nel naso e poi leccarle, ma questa è decisamente molto peggio”.