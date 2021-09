Grande Fratello Vip 6, colpo di scena per Alfonso Signorini. Dopo la lite, la decisione aveva sfiorato i suoi pensieri, ma per il gieffino la vita in casa non sarebbe molto facile dopo la scoperta avvenuta nella social room. la decisione sembra essere drastica.

Tutto ha avuto inizio nel confessionale, quando Soleil Sorge ha dichiarato che il suo ex è arrivato al limite dello stalking e ha minato la sua libertà personale in più occasioni. La rivelazione di Soleil Sorge non poteva che fare andare su tutte le furie il gieffino.

Gianmaria Antinolfi non poteva accettare le accuse dell’ex ed è così che aveva già preannunciato le sue intenzioni: “Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati”.





Ma non solo questo. Nella social room, Antinolfi pare sia arrivato a conoscenza di alcuni commenti mossi sulla sua persona dagli utenti dopo le accuse sollevate da Soleil. Un peso troppo grande che porterebbe il gieffino a una decisione drastica.

GIANMARIA SABATO VUOLE USCIRE DALLA CASA DEL #GFVip



RAGA NOTIZIONA STO VOLANDO ADOROOOO



NEANCHE LO SFORZO DI BUTTARLO FUORI September 23, 2021

“Non ce la faccio a stare qui con lei. Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil”. Se prima era solo un’idea, oggi sembra diventare una certezza: Gianmaria Antinolfi è intenzionato ad abbandonare la casa del GF Vip sabato mattina.