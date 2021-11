Tengono ancora banco le liti scatenate all’interno della casa del GF Vip 6. Il protagonista è sempre Alex Belli, attore e uno dei grandi personaggi della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Durante il party organizzato per festeggiare la serata di Halloween, l’attore ha avuto uno scontro con Gianmaria Antinolfi definendolo “un fake” (un falso) e scatenando le critiche della maggior parte degli utenti social. “Tutti quelli che fanno falsi sorrisi per depistare e tutti quelli a cui sta sui co****ni il fatto che noi ci divertiamo. Invece voi fate venire il latte alle ginocchia, è questa la verità”.

GF Vip 6, lo staff di Gianmaria Antinolfi contro Alex Belli

“Sai qual è il gioco del Grande Fratello Vip? Fare la realtà di quello che sei. Tu invece stai facendo il fake perché fai qualcosa che pensi possa piacere fuori ed invece stai prendendo degli schiaffi e qui dentro non lo dico solo io”, ha detto ancora Alex Belli rivolgendosi a Gianmaria Antinolfi.





Le parole dell’attore hanno diviso il web e in queste ore anche lo staff dell’imprenditore napoletano ha criticato l’attore e per farlo ha ripostato una vecchia intervista rilasciata dall’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, con la quale l’attore si è sposato nel 2013 per poi separarsi ufficialmente nel 2017.

Questo non sta bene con la testa..stop

Gianmaria è stato un grande a restare calmo..ha capito che non sta bene con la testa#gfvip pic.twitter.com/pUDb6761wt November 1, 2021

“Katarina Raniakova: “Alex Belli vive di bugie, mi ha dato un anello di fidanzamento falso”, si legge nell’articolo pubblicato nel febbraio 2018 e riproposto dallo staff di Gianmaria Antinolfi proprio dopo la lite e la parola ‘fake’ che l’attore ha usato per descrivere l’imprenditore napoletano.