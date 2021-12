L’arrivo di Alessandro Basciano ha scombussolato i già precari equilibri del GF Vip 6. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si avvicinato a Soleil Sorge e ha trascorso la notte con Sophie Codegoni, anche loro con un passato nel dating show di Canale 5.

Jessica Selassiè, single da tempo, ha mostrato un certo interesse per Alessandro Basciano e l’avvicinamento dell’ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island a Sophie Codegoni l’ha fatta crollare in lacrime. Proprio con l’amica si è sfogata. Sophie ha quindi svelato all’amica svelato di aver parlato con il nuovo arrivato ma di non avergli detto nulla di preciso in merito a un ipotetico interesse da parte di Jessica Selassié.

GF Vip 6, Giacomo Urtis critica Jessica Selassiè

“Sai cosa ho appena detto ad Alessandro? Io ho smorzato le battute e gli ho detto che rispetto la mia amica. E se tu può avere qualcosa nei suoi confronti, ma io questo non lo so con certezza perché non vado a dire a lui i ca… nostri sinceramente”. Ma un video smentisce Sophie, che poco dopo si è ritrovata con Alessandro a parlare proprio di Jessica Selassié.





Sophie Codegoni si è poi confidata con Giacomo Urtis: “Jessica dice che io sto con Gianmaria, Miriana è fissa con Biagio e Lulù è con Manuel. E lei quando gira per la casa è sola. Si sente molto demotivata..“. A questo punto il chirurgo dei vip ha criticato la più grande delle princess, dipinta come poco matura per arrivare a un simile ragionamento: “Come si sente sola? E gli altri? Ah, gli altri sono adulti? A me il suo sembra un capriccio, tipo vede gli altri fidanzati e dice ‘lo voglio anche io’, questo è un capriccio. Anche io vorrei stare qua con un bonazzo e fare tante cose, ma c’è la realtà”.

“Siamo venti persone, se quattro si accoppiano vorrà dire che gli altri non sono fatti gli uni per gli altri, non è che può farsene una colpa o dire ‘non piaccio’, perché è una bella ragazza. – le parole di Giacomo Urtis riportate da Biccy – Se non ha uno da cinque anni il problema è suo perché qualcuno che se la piglia in giro c’è, è una bella tipa. Che uno debba aspettare che al GF entri un bonazzo per te beh no, il bonazzo deve anche decidere con chi stare. Non è che se entra un bonazzo è per te”.