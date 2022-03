“Tanto di cappello!”. Biagio D’Anelli, al GF Vip il gesto top per Miriana. Anche se in pochi se ne sono accorti

Miriana, Davide o Jessica. Nel primo televoto della puntata del GF Vip 6 andata in onda il 7 marzo l’attore è stato salvato e nel televoto flash ha battuto Soleil Sorge e Miriana Trevisan ha dovuto abbandonare la casa.

Dopo aver abbracciato tutti i suoi compagni di avventura l’ex valletta di Mike Bongiorno ha varcato per un’ultima volta la porta rossa, lasciandosi alle spalle un lungo percorso ricco di emozioni, di crescita e di soddisfazioni. Dopo essere stata freezata, in passerella ha incontrato il figlio Nicola, accompagnato dal papà Pago, protagonista del GF Vip 4 insieme alla fidanzata dell’epoca, Serena Enardu. Miriana, visibilmente commossa, è corsa ad abbracciarli.

GF Vip, il bel gesto di Biagio D’Anelli per Miriana Trevisan

“Sei stata brava, meritavi anche di vincere!”, le parole dell’ex marito, che in questi mesi l’ha sempre difesa e sostenuta. “Siete una famiglia meravigliosa, quanto ti è mancato tuo figlio?” ha chiesto Alfonso a Miriana che ha risposto “Tantissimo, non vedevo l’ora di riabbracciarlo!”. “Sono rinata come donna ma anche con quella mia parte da bambina. Ora il mio cuore è tornato a battere!” ha ammesso Miriana Trevisan.





Una volta arrivata nello studio del Grande Fratello Vip, la concorrente ha rivisto i suoi ex coinquilini ma ha ha potutto riabbracciare Biagio D’Anelli, con cui ha iniziato una relazione proprio nella casa del GF Vip 6. “Sono passati sei mesi, hai fatto sei mesi nella Casa, ho avuto il piacere di conoscerti, di innamorarmi di te, ora finalmente vivremo qualcosa di bello che è il nostro privato e lo faremo fuori senza lustrini e paillettes. Questo momento è solo tuo, il nostro sarà fuori!”, ha detto Biagio D’Anelli baciando Miriana Trevisan.

comunque la delicatezza di biagio con miriana senza limoni eclatanti secondo me è simbolo di amore e discrezione per farle godere del suo momento tutto per lei,chapeau #gfvip #miriagio #miriangels March 8, 2022

Il gesto dell’ex concorrente è piaciuto molto ai telespettatori del reality e anche sui social molti hanno apprezzato il fatto che Biagio abbia lasciato spazio alla Trevisan e non abbia ‘rubato’ il suo spazio: “Ma che volevate un limone in diretta con il figlio dietro le quinte a guardare? Dai sono stati perfetti e Biagio super rispettoso”, “Comunque la delicatezza di Biagio con Miriana senza limoni eclatanti secondo me è simbolo di amore e discrezione per farle godere del suo momento tutto per lei, chapeau”.