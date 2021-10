Nella nuova puntata del GF Vip 6 si è di nuovo parlato di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Negli ultimi giorni il nuotatore ha messo un freno a questo flirt nato nella Casa e la principessa non ha preso benissimo questa decisione. In diretta Alfonso Signorini ha provato a farla ragionare e Sonia Bruganelli l’ha invitata a pensare più a se stessa durante questa esperienza al reality show di Canale 5.

“Sei innamorata e di vede – le ha detto il conduttore – Con il tuo atteggiamento però rischi di rovinare la sua esperienza…”. Lulù si è poi lasciata andare a una confessione. “Nella mia vita ho avuto problemi gravi…E ci sono stati momenti qua in cui mi sono fatta prendere dal panico”. Ma Alfonso Signorini ha aggiunto il carico da novanta: “A volte ti comporti come una bambina”. Chi non ha mai creduto alla “storia” tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è il padre del gieffino, Franco Bortuzzo, che ne aveva parlato in un’intervista radiofonica.

GF Vip 6, la gaffe del padre di Manuel Bortuzzo

“Non credo al colpo di fulmine – le parole di Franco Bortuzzo – Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”.





Ora si torna a parlare del padre di Manuel Bortuzzo, che è già entrato al GF Vip 6 per fargli una sorpresa, ha pubblicato su Instagram due post che non sono sfuggiti ai più attenti. Il primo, come riporta il sito Biccy, è una Storia con una foto di Sophie Codegoni con scritto “post muto”; il secondo, un post, è una foto di suo figlio e della ex UeD intenti a festeggiare.

La passata edizione AVETE MASSACRATO LA MAMMA DI PIER … ora tutta questa indignazione PER IL PAPÀ DI MANUEL NON LA VEDO #gfvip pic.twitter.com/fe6gQ8Lyc7 October 11, 2021

Ma attenzione: anziché taggare Sophie Codegoni ha taggato Soleil Sorge avendo probabilmente confuso le due bionde del GF Vip 6. Nemmeno a dirlo le due foto hanno fatto discutere i fan del reality perché è stata proprio Sophie a scatenare – involontariamente – la rottura tra Manuel e Lulù. E infatti, se ne è parlato anche in diretta, la principessa si è sempre mostrata insofferente nei confronti dell’amicizia fra Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni lasciandosi andare a scenate di gelosia. La domanda dunque è: a fronte delle dichiarazioni di Franco Bortuzzo su Lulù, questa foto con Sophie voleva essere una frecciatina?