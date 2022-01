“La vedi in tv…”. Manuel Bortuzzo, la gaffe su Lulù è epica. È successo quando ha visto il fratello

Momenti di grande emozione al GF Vip 6. Dopo le litigate dei giorni scorsi e le parole deprecabili che sono uscite dalla bocca dei vipponi, la puntata ha lasciato spazio anche agli affetti e all’amore. Come era stato annunciato durante le anticipazioni, Manuel Bortuzzo ha ricevuto la visita del fratello Kevin cui è molto legato. Il nuotatore dopo 4 mesi nella Casa ha avuto la possibilità di rivedere suo fratello più piccolo.

Quando si sono incontrati Manuel Bortuzzo ha commentato: “Ma bello, come stai fratellino? Che bello che sei, mi hai copiato pure l’orecchino?”. E Kevin, mentre piangeva per l’emozione, ha poi esclamato: “Sei bellissimo, ma sei dimagrito tantissimo. Hai avuto la forza di venire qui dentro e dimostrare che persona sensibile sei. Hai un cuore enorme, sono orgoglioso di essere tuo fratello”. E Manuel ha concluso: “Sei tu il mio regalo più bello, ora sei pronto per andare insieme al concerto di Justin Bieber?”.

Manuel e suo fratello hanno un legame molto forte e speciale. Sono cresciuti insieme a Treviso, con le due sorelle Jennifer e Michelle, e si sono sempre supportati a vicenda, come ha raccontato la mamma Rossella Corona in una recente intervista al settimanale Chi: “Si conoscono molto bene e si supportano anche da lontano. Dall’incidente sono ancora più responsabilizzati e hanno concentrato parte delle energie su Manuel”.





Quindi Alfonso Signorini ha invitato anche Lulù Selassiè a raggiungere i fratelli. Un momento di grande imbarazzo che il gieffino ha provato a sciogliere, ma senza riuscirci. “Lo so che in televisione è brutta, ma ha visto come è bella dal vivo?”. Manuel Bortuzzo voleva fare una battuta, ma non gli è venuta benissimo. Almeno ha permesso ai due di provare a rompere il ghiaccio anche perché il ragazzo è apparso molto timido.

Ci ha pensato lo studio con un caloroso applauso a scaldare i cuori e Lulù Selassiè ha provato a fare la conoscenza di Kevin. “Mi parla tanto di te di come gli sistemi la stanza e di altro”, Bortuzzo junior è completamente arrossito e riesce solo a dire: “All’inizio vi siete presi a legnate voi due..”, poche parole ma che il ragazzo era abbastanza timido e impacciato in questa situazione. I fratelli Bortuzzo hanno un legame molto forte, nonostante la differenza d’età, condividono la passione per il nuoto e si somigliano moltissimo esteticamente.