Giucas Casella è stato uno degli ultimi concorrenti ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto insieme a Jo Squillo, Miriana Trevisan, Davide Silvestri, Samy Youssef, Andrea Casalino, Nicola Mirigliani e Sophie Codegoni. Durante la sua video intervista di presentazione, il famoso illusionista ha dichiarato che la sua massima aspirazione è la serenità per lui e la sua famiglia. Il suo motto? “L’acqua mi bagna e il vento mi asciuga”. Il suo tallone d’Achille è il figlio James. Non è la prima volta che Casella partecipa a un reality show.

Nel 2004 ha partecipato a “Il Ristorante” condotto da Antonella Clerici, classificandosi al quarto posto. Nel 2008 è stato uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi Nel 2018 è sbarcato nuovamente sull’Isola ma anche in questa occasione è stato costretto ad abbandonare il programma prima del previsto a causa di un trauma ad una costola. Prima di entrare nella Casa è rimasto in una macchina per diverso tempo: “Stavo impazzendo”, ha detto Giucas Casella.

Poi Alfonso Signorini gli ha fatto uno scherzo facendo nascondere tutti i concorrenti già in Casa. Lui è spaesato: “Ma dove sono tutti? Possibile che sono andati via? Ma ho tutta la Casa per me?” inizia a chiedersi, quando all’improvviso il gruppo lo raggiunge tra le urla. Francesca Cipriani, in particolare, lo travolge letteralmente, facendolo cadere sul divano.





In macchina verso Cinecittà, si è lasciato andare anche a qualche esclamazione. “Guardami, sto arrivando!”, ha prima urlato Giucas Casella. “Tra poco ti faccio uscire da lì e entrare nella Casa”, la promessa non mantenuta da Alfonso Signorini, che infatti ha fatto entrare prima Sophie Codegoni. “Ma ti incontro prima?”, ha chiesto. Allora, il conduttore ha garantito che si sentiranno prima dell’ingresso, anche per essere ipnotizzato: “Così non parlerò più”.

Nelle ultime ore Giucas Casella è stato protagonista nella Casa. Gli inquilini si trovavano in giardino e stavano parlando del più e del meni. All’improvviso, però, Francesca ha domandato agli altri: “Ma Venditti è vivo?”. Una richiesta che ha colto alla sprovvista tutti quanti. Andrea Casalino ha risposto di sì, ma la risposta che ha messo un attimo d’incertezza nell’aria l’ha data il celebre mago. Quest’ultimo, infatti, ha risposto di no, nel senso che il cantante non sarebbe più in vita. Uno scivolone in piena regola: Antonello Venditti è vivo, sta bene e gode di ottima salute.