Sempre e solo Alex Belli. Ormai è lui il protagonista assoluto di queste ore del ‘GF Vip 6’, anche se però non per situazioni favorevoli nei suoi confronti. Prima della diretta con Alfonso Signorini ha infatti perso letteralmente la pazienza e ha attaccato gli altri coinquilini, nel frattempo intervenuti. Ciò che ha visto lo ha fatto davvero imbestialire. Una volta uscito fuori dal confessionale, si è accorto di una cosa e ha iniziato a sbraitare con i compagni di avventura, che hanno provato a spiegarsi.

In precedenza era scoppiata una bufera per una sua frase, che ha tirato in ballo la violenza sulle donne. “Le donne sono provocatorie, allora è giusto che siano picchiate dai mariti”. E Jo Squillo lo ha subito redarguito: “Ma cosa stai dicendo? Secondo te le donne vengono picchiate perché sono provocatorie?”. Lui immediatamente ha aggiunto: “Ma no, sto facendo solo un esempio, è una metafora”. Ma Jo ha replicato, dicendo di non aver compreso questo esempio, considerato inopportuno.

Alex Belli, come detto, ha terminato di parlare nel suo confessionale e si è recato subito in cucina perché affamato. Ha quindi fatto il suo ingresso in questa parte della casa e si è accorto che qualcosa non era andato nel verso giusto. A quel punto ha iniziato a sbottare: “Ma cos’è questa roba? Chi l’ha fatta questa roba? Ma secondo te io posso mangiare una cosa del genere? Dai ragazzi, ma mi prendete per i fondelli? Io vi ho mai presentato dei piatti così?”. E Miriana Trevisan ha cercato di fare chiarezza.





Quindi, Alex Belli non ha accettato ciò che gli hanno conservato gli altri inquilini per il suo pranzo. Il piatto, secondo quanto detto dal vippone, è stato cucinato molto male ed era impresentabile. Miriana Trevisan si è subito scusata con l’uomo, ma quest’ultimo ha continuato a inveire contro tutti. Presumibilmente ad incidere sul suo umore sono comunque le ultime vicissitudini accadute nella Casa più spiata d’Italia. Il litigio con Aldo Montano sfociato quasi in un’aggressione fisica lo ha turbato parecchio.

Alcuni degli utenti, che hanno osservato attentamente il video riguardante la rabbia esasperata di Alex Belli per quel piatto venuto male, si sono scagliati contro di lui. Questo uno dei commenti più aggressivi contro il gieffino: “Ma che muova il c*** invece di stare in sauna un’ora e che se lo faccia da solo il mangiare, lui è solamente un cafone!”. Un periodo durissimo vissuto da lui.