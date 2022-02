“Che cosa hai detto?”. Barù, clamoroso fuori onda in confessionale: parla di Jessica e scoppia la bufera

Non c’è pace al GF Vip. Barù finisce nei guai. L’enologo, al centro di tante chiacchiere nelle ultime settimane, stavolta è finito nella bufera per un fuori onda. La regia ha mandato in video per sbaglio un confessionale in cui Barù parla con una certa “Piera”, forse una delle autrici del programma. Nel video incriminato si vede il famoso enologo toscano parlare con le la donna di argomenti quali peli degli uomini e depilazione.



“C’è una generazione contro il pelo”, dichiara Piera .”Su una donna condivido: il pelo è orribile soprattutto sotto le ascelle, ma sull’uomo no. Questi di oggi invece.. […] Anche i miei figli si depilano, Madonna una roba tremenda!”. “Eh ma quella è Napoli!”, risponde ironicamente Barù. E dal confessionale ancora: “La cultura dei terroni del sud! Sopracciglia? No, per l’amor di Dio, non arrivano a tanto”.



Poi è passato ad argomenti decisamente più hot. “La prolunga ci serve per l’aspirapolvere, non per masturbar. Una sera volevo fare l’asfissia, come si chiamano quelli che si masturba e si impiccano e li trovi morti? Volevo fare un gadget. Non perché tanti suicidi non sono realmente suicidi”. Parole che hanno, di fatto, scatenato la polemica.







“Oggi twitter ci insegna che se parli di pratiche erotiche masochiste quali l’asfissia durante l’atto sessuale, oltretutto molto diffusa, allora ridicolizzi il suicidio. È un dato di fatto che molte persone ci sono rimaste. Accendete il cervello prima di parlare”. Ma Barù non so è fermato qui lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni su Jessica Selassè.



“Io spero nell’amore tra Gianluca e Jessica. Sarebbe tutto più leggero per me, che veramente mi sento come un… Non dico… Non faccio, meglio che non faccio paragoni. Volevo dire una cosa troppo brutta”

Sui social in tanti hanno commentato questo “palo” di Barù a Jessica, tanti sperano che lui parli chiaro anche con la ragazza e qualcuno ha condannato Barù. Al pubblico da casa infatti non è piaciuto il momento in cui la regia ha chiesto al concorrente di raccontare come sta e come va. Barù ha detto di stare bene e di aver spostato a domani una pedicure.