Fa ancora discutere la battuta infelice di Alex Belli su Manuel Bortuzzo durante un momento di chiacchiere nella casa del GF Vip 6 con gli amici Soleil Sorge e Davide Silvestri. I tre concorrenti parlano di eliminazioni in cui ”uno a uno cadono” e Soleil, rivolgendosi a Davide Silvestri commenta: “Con lui per ultimo”.

Ed è qui che Alex Belli pronuncia la frase incriminata: “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere“, aggiungendo una risata. Anche Soleil Sorge sorride, mentre Davide Silvestri, imbarazzato, resta in silenzio. Una battuta, se così si può dire, che ha scatenato un polverone.

GF Vip 6, il padre di Manuel Bortuzzo commenta la frase di Alex Belli

Tantissime le critiche per Alex Belli e non solo dai telespettatori del reality show, anche lo staff di Manuel Bortuzzo è intervenuto per commentare la frase infelice dell’attore: “Qui si sta andando oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti”.





Critico anche uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo: “Mi state scrivendo in molti, ma io ho veramente poco da dire. Sono disabile e nella vita sono caduto tantissime volte e mi sono sempre rialzato. Anche Manuel può cadere… Anzi, a differenza di quello che pensa Alex Belli, Manuel è già caduto e non solo una volta. Ma si è sempre rialzato e sempre si rialzerà. Per Alex, invece, è stata una vera caduta dalla quale, moralmente, credo si rialzerà difficilmente se ha una coscienza”, ha cinguettato.

“Cadono tutti, ad uno ad uno. L'ultimo resta Manuel perché non può cadere”.

E direi che dopo questa frase VERGOGNOSA su Manuel Bortuzzo, Alex Belli se ne può tornare nel meritato oblio. Incommentabile pure Soleil che se la sghignazza. #GFvip



Sul caso è intervenuto Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, che su un suo selfie ha scritto la frase: “Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato, ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia”.

Quello di Alex Belli è stato un vero e proprio scivolone e in tanti chiedono l’espulsione del vip. In un post anche Deianira Marzano ha chiesto provvedimenti: “Doppia pugnalata al cuore per un padre. Qua vanno presi provvedimenti e sbattuto fuori. Non ce ne frega una mazza della storia con Soleil e degli ascolti, lo capite?”.