La puntata di ieri ha messo a dura prova i nervi dei concorrenti del grande fratello vip, a cominciare da Francesca Cipriani. La showgirl è scoppiata in lacrime subito dopo la diretta. Non è la prima volta che crolla davanti agli altri inquilini della casa. La prima volta pochi giorni dopo essere entrata per ‘colpa’ di un aereo indirizzato a Raffaella Fico con un messaggio scritto dal suo fidanzato. “Mi sono commossa, mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo”.



“Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un’anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli altri – diceva Francesca Cipriani -. Ma alcuni uomini mi hanno fatto toccare il fondo, uno mi ha messo le mani al collo. Un altro mi ha derubato, ho sempre paura di essere abbandonata, anche se il mio fidanzato attuale è la mia anima gemella. Qualcosa dentro di me non va, ho bisogno di uno psicologo”.



Anche questa volta c’entra il fidanzato Alessandro. Francesca Cipriani è infatti crollata al pensiero che lui possa avere una storia mentre lei è nella casa. “Ammetto che mi sta venendo l’ansia…Devono farmi sapere…Ho paura Alessandro abbia un’altra…”. L’ansia è legata alla fine del programma, inizialmente prevista per il 13 dicembre e ora invece destinata a spostarsi fino a marzo.







“Ho bisogno di sapere per quanto tempo staremo qui”, ha infatti spiegato Francesca Cipriani. Anche Davide Silvestri è assalito dai suoi stessi dubbi: “Anche io ho bisogno di sapere Francy! Se ci penso mi viene l’ansia. Ricordo che il primo step era fissato per il 13 dicembre, ma il secondo? Io devo sapere mi sta già vendendo un attacco di claustrofobia”. Dopo un momento di calma la Cipriani è di nuovo crollata.



A quel punto per consolare Francesca Cipriani sono intervenute Carmen Russo, Lulù Selassiè e Sophie Codegoni che, sconvolte dal pianto inaspettato, provano a consolarla ripetendole quanto Alessandro sia innamorato di lei e quanto, per lui, Francesca sia la donna della sua vita. Poche settimane fa infatti il ragazzo aveva chiesto di sposarla. Le nozze dovrebbero tenersi il prossimo giugno.