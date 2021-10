“Non posso più sopportarlo”. GF Vip 6, Francesca Cipriani in lacrime nella notte: un dolore che non la fa dormire

Momento duro per Francesca Cipriani nella casa del Grande Fratello Vip, la showgirl è infatti scoppiata a piangere. Non una scena che si vede di frequente visto il carattere esuberante di cui Francesca ha dato prova in queste settimane di reclusione. Una notizia che arriva quando mancano poche ore alla diretta del programma e alle eliminazioni. Sono stati giorni turbolenti questi ultimi: dalle durissime parole di Patrizia Mirigliani contro Miriana Trevisan, all’annuncio dei nuovi ingressi.



Uno, quello di Alessandro Rossi , dovrebbe arrivare questa sera. L’altro, quello dell’ex di Francesco Chiofalo Antonella Fiordelisi, a novembre. Alessandro Rossi su cui si era espresso nel numero in edicola ieri di Chi Alberto Dandolo. L’esperto di gossip aveva sottolineato come il fidanzato di Francesca Cipriani le avrebbe promesso una super casa nel quadrilatero della moda a Milano.

Francesca Cipriani il lacrime, Giucas la consola



“A Milano si vocifera che il suo fidanzato, Alessandro Rossi, ruspante imprenditore romagnolo, per conquistarla, le abbia promesso di regalarle una casa nel quadrilatero della moda a Milano, dal valore di circa 2 milioni di euro. Riuscirà a rispettare la parola data? Pare proprio di no…”. Quello che non manca è comunque l’amore. È proprio Alessandro il motivo dello sconforto di Francesca Cipriani.







Nella serata di ieri, mentre i vip si esibiscono in un karaoke, cantando a squarciagola, all’improvviso Francesca Cipriani coppia in lacrime, dopo aver cantato la canzone Infinito. A consolarla è il suo caro amico Giucas che, dispiaciuto di vederla così, le fa sentire tutta la sua vicinanza e tutto il suo affetto, stringendola in un caldo abbraccio. “Alessandro, ti ama” grida l’illusionista, capendo subito la motivazione.



È stata poi la stessa Francesca Cipriani a fare chiarezza spiegando che dopo aver ascoltato le parole della canzone, si è emozionata pensando al suo fidanzato Alessandro. Le lacrime, però, non finiscono qui. Anche con la canzone successiva, la showgirl non riesce a trattenere la sua nostalgia. La distanza si fa sentire ma una bella sorpresa è pronta per Francesca. E la reazione nel poter riabbracciare Alessandro si può già immaginare.