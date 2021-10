Non c’è pace per Francesca Cipriani al ‘GF Vip 6’. La concorrente è scoppiata in lacrime dopo quello che è successo dopo la puntata, anzi nella giornata del 30 ottobre per la precisione. Il suo pianto è stato a dirotto e gli altri coinquilini hanno provato in tutti i modi a rincuorarla. Una vera e propria disperazione, che ha sorpreso ancora una volta il pubblico del reality show. Il video sta già facendo il giro della rete e in tanti sono rimasti dispiaciuti per l’ennesimo problema occorso alla donna.

Intanto, I giornalisti di ‘Casa Chi’ hanno svelato che al ‘GF Vip 6’ potrebbe arrivare Paolo Bonolis: “Se all’inizio non era prevista un’ospitata a sorpresa di Paolo Bonolis all’interno della Casa del Grande Fratello, oggi quest’ipotesi è più vicina al sì che al no. Anche Paolo si sta divertendo con questo Grande Fratello”. Quindi, potrebbe davvero far divertire il pubblico e non sono ovviamente da escludere sketch interessanti con sua moglie Sonia Bruganelli, opinionista della trasmissione in onda su Canale 5.

Francesca Cipriani si è fatta nuovamente una tinta ai capelli, dopo quella fallimentare dei giorni scorsi. Ma anche stavolta non è andata affatto bene e le lacrime sono scese copiose sul suo viso. Ancora una le compagne di avventura sono andate in suo soccorso e hanno cercato di tirarle su il morale. Il risultato non l’ha però soddisfatta e si è mostrata molto delusa. Ancora una volta non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime. Emblematiche anche le parole proferite dalla vippona.





In particolare Francesca Cipriani si è voluta nuovamente fare la tinta, ma ciò che è venuto fuori non è stato un buon risultato. Ha quindi esclamato: “Ma dove vado così? Oggi è anche festa”. Carmen Russo e Miriana Trevisan le hanno però detto che la situazione è sicuramente risolvibile. Miriana è convinta infatti che la produzione risolverà questo problema: “Oggi è sabato, possono andare a comprarlo”. Chissà se la prossima volta sarà davvero quella buona per ritornare a sorridere nella Casa.

A proposito di Francesca Cipriani, ha rivelato giorni fa sul fidanzato: “Averlo qui con me dentro al GF Vip mi ha fatto stare tanto bene. Certo avrei preferito che restasse ancora un po’. Noi abbiamo già tanti piani per il futuro, vogliamo anche sposarci. Non vedo l’ora che me lo chieda come si deve, che mi faccia la proposta. Tutti mi avete detto che pensavate che me l’avrebbe fatta in diretta l’altra sera”.