Succede di tutto nella Casa del ‘GF Vip 6′ e ad essere protagonista di un episodio alquanto particolare e clamoroso è stata la vulcanica Francesca Cipriani. La concorrente del reality show ha iniziato a piangere e a urlare, mettendo un po’ in ansia i compagni di avventura, che non avevano subito compreso cosa fosse accaduto. Poi è venuta fuori la verità e si è cercato di aiutarla in ogni modo proprio per permetterle di tornare serena e interrompere quel comportamento decisamente inaspettato.

Intanto, è uscita fuori una notizia riguardante il programma di Alfonso Signorini. Mediaset ha stabilito che non ci sarà uno speciale Capodanno che riguarderà il GF Vip 6′. Anzi, nemmeno la puntata del 24 dicembre andrà in onda, quindi le festività saranno senza le dinamiche dei vipponi. Il ‘Biscione’ ha preferito ritornare alle origini, con la messa in onda di un concerto, i cui dettagli saranno forniti nelle prossime settimane. L’anno scorso meno di tre milioni di persone avevano seguito quella puntata speciale.

Dopo essersi resa conto di un errore inatteso, Francesca Cipriani ha cominciato a correre in modo disperato nella Casa più spiata d’Italia e ha iniziato a piangere a dirotto. Diversi vipponi si sono avvicinati a lei e poi è stata Jo Squillo a prendere in mano la situazione e ad aiutarla. Rivolgendosi verso Alex Belli, la Cipriani ha detto: “Sembro una pannocchia”. La donna è parsa fuori controllo e oltre a Jo e Alex, ha provato in tutte le maniere a renderla più tranquilla anche l’illusionista Giucas Casella.





A causare le lacrime di Francesca Cipriani è stata una tinta sbagliata. Ha tentato di rivitalizzare i suoi capelli, con un risultato scadente, ed è andata nel panico. Casella le ha comunque detto: “Ti addolcisce di più”. Le altre donne hanno cercato in ogni modo di aggiustarle i capelli, ma non si è compreso esattamente se siano riuscite nell’intento o meno. Bisognerà vedere nelle prossime ore come si presenterà e c’è addirittura chi ipotizza che in diretta possa presentarsi con in testa una parrucca.

Dell’incontro tra Francesca Cipriani e il suo fidanzato se n’era invece parlato anche dopo la puntata. Alex Belli ne discute con Manuel Bortuzzo e svela che sapeva da tempo di questo incontro. L’attore ha raccontato infatti che questa cosa gli era stata detta da qualcuno: “Me l’aveva detto il Ciccio Pasticcio. Perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?”.