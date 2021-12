“Un figlio segreto”. GF Vip, bomba su Francesca Cipriani. La conferma pesante arriva da fuori la casa

Novità intorno a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Dentro la casa del Grande Fratello è scoppiata una bomba. L’ex pupa è una delle protagoniste più amate e seguite di questa edizione del reality. Solo ieri era finita in lacrime per paura che il suo fidanzato avesse un’altra relazione. Un’uscita che aveva lasciato in molto perplessi visto che poche settimane prima il ragazzo era entrato nella casa con un anello pronto per la proposta. Uno dei momenti forse più toccanti di questa edizione che si annuncia la più lunga della storia con chiusura fissata a marzo.



Un prolungamento che starebbe spingendo molti a lasciare. Un pensiero ce lo aveva fatto anche Francesca Cipriani, poi rientrato. Mentre sembra certo l’addio di Aldo Montano. “È ovvio che andrà oltre la prossima settimana – le parole di Aldo Montano – Io non so questo mestiere, questa esperienza cosa ti può portare in termini lavorativi. Quello che voglio dire è ‘tre mesi sono abbastanza per portare a qualcosa? Forse sono meglio sei?’. Io questo non lo so davvero e sono in una posizione, purtroppo o per fortuna, per cui non mi interessa troppo”.



E ancora aveva confessato a Gianmaria Antinolfi. “Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto?! Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”, la risposta dello sportivo, che quindi è decisissimo a lasciare la Casa prima di Natale. In attesa di quello che succederà da fuori la casa arriva la bomba su Francesca Cipriani.







A quanto si apprende Francesca Cipriani e Alessandro Rossi avrebbero nascosto il fatto che il ragazzo sia già padre di un figlio, anche alla redazione del Grande Fratello. La madre di Francesca Cipriani, intervistata da Riccardo Signoretti, ha confermato l’indiscrezione: “È vero”. Un caso scoppiato all’improvviso e che getta un’ombra sulla partecipazione.



Sono in tanti a chiedersi come mai questa storia non è mai uscita fuori. Francesca Cipriani è sempre risultata molto verace, autentica, però di questo aspetto non ha mai voluto parlare nemmeno all’interno della casa del Grande Fratello. Ora nella puntata di venerdì potrebbe esserci un confronto.