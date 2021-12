Tensione alle stelle dentro la casa del GF Vip 6, la puntata di oggi si annuncia scoppiettante. Tanti, infatti, gli addii che potrebbero consumarsi. L’ultimo annunciato sembra quello di Alex Belli. L’attore ha detto di volere tornare da Delia Duran. Chi non l’ha presa bene è, neanche a dirlo, Soleil Sorge che ha sparato a zero contro di lui. Frasi dure alle quali Alex ha riposto a tono. “Smettila di ferirmi, andiamo a finire in un tunnel dove non ne usciamo più. Non andiamo a finire in questa cosa dove non c’è più ritorno. Adesso inizia un altro percorso. Smettila piccolina, smettila”.



“Ti ho sempre detto quello che ho nel cuore. Perché dobbiamo dirci queste brutte cose proprio l’ultimo giorno in cui devo andare via per problemi reali? Te l’ho detto sabato con il cuore in mano. Non volevo dirtelo in puntata. Ieri ho avuto il tatto di uscirne fuori e di lasciarti la mente libera rispetto alla mia decisione”.



Oltre ad Alex Belli anche Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Katia Ricciarelli potrebbero lasciare il reality stanchi di una trasmissione che si protrarrà fino a marzo. Un record che batterà anche l’edizione dello scorso anno e che costringerà Alfonso Signorini a trovare nuovi inquilini. Uno dei quali sarebbe Filippo Bisciglia, una figura che tanto bene farebbe al GF Vip 6.







A svelare come stanno davvero le cose, e sulla possibile partecipazione al GF Vip 6, ci ha pensato la compagna Pamella Camassa. Intervistata da SuperGuidaTv, ha ammesso: “Filippo è un tipo molto espansivo e lo vedrei bene nei panni opinionista. Come concorrente aveva già partecipato al Grande Fratello e ora come ora, considerando la crescita professionale, sarebbe divertente vederlo nella veste di opinionista”.



Insomma, porta chiusa, eppure al GF Vip 6 non mancheranno le sorprese. I nomi che girano sono di primo piano ed Alfonso Signorini è pronto a piazzare una spallata per tenere alto lo show che, in questa stagione, sta raccogliendo tanti successi e numeri di share spesso superiori al 20%.