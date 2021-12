“A telecamere spente”. GF Vip, la ‘minaccia’ piomba su Biagio D’Anelli: “Con lui me la vedo io”

Prosegue il flirt all’interno della Casa del GF Vip 6 tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. I due sin dal primo momento si sono piaciuti e da qualche giorno non si perdono di vista finendo per scambiarsi tenerezze e baci nella Casa davanti a tutti gli altri coinquilini. Biagio D’Anelli non disdegna la compagnia di Miriana Trevisan tanto che tra un bacio a stampo e l’altro le ha detto: “Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi”, e lei risponde: “I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica”.

La storia sta prendendo una piega particolare e nella Casa del GF Vip in molti stanno cercando di parlare con Miriana Trevisan. Lo ha fatto a modo suo anche Katia Ricciarelli che non ha risparmiato battute sull’ex ragazza di Non è la Rai. “Dai finiscila di fare la santarellina, che gli racconto chi sei veramente”. Parole, che fanno riflettere Miriana Trevisa che si è sfogata con le altre coinquiline: “E chi sono? Una donna che porta la sua femminilità qui dentro”, si difende. “Queste battute taglienti, con me non si deve proprio permettere”.

Nelle ultime ore è stata proprio Silvana Curcio a prendere la parola e sfruttando le Instagram Stories ha fatto conoscere il suo punto di vista, mettendo a tacere le voci che sono circolate. Poche parole, ma molto chiare per far sapere a tutti come la pensa riguardo a ciò che ha visto al GF Vip. “Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori”.





Nel frattempo Biagio D’Anelli, parlando con Sophie Codegoni, ha confessato di provare delle emozioni con la sua inquilina Miriana Trevisan, nonostante sia fidanzato. “Non mi posso permettere di fare il playboy, è una situazione che sto scardinando con tatto proprio perché le voglio bene. Sono fidanzato ma provo delle emozioni per lei e quindi mi sto esponendo. La cosa fuori finirà, il punto è che io me la prenderò per me. Non l’ho baciata perché lei cade nel giudizio, fa parte di lei”.

Il concorrente esperto di gossip ha tirato poi in ballo l’ipotesi di uscire lunedì, essendo in nomination, e solo allora potrà prendersi le sue responsabilità e comportarsi di conseguenza con la sua compagna e Miriana. “Se esco lunedì, analizzerò quello fuori (la storia con Silvana Curcio, ndr), mi assumerò le responsabilità. Se si dovesse chiudere, la aspetterò e me la bacerò privatamente”.