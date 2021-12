Entrata nella casa del GF Vip 6, Federica Calemme è rimasta in sordina per alcuni giorni, per poi iniziare a lanciare frecciatine a destra e manca. L’ultima in ordine di tempo è stata scagliata contro Sophie Codegoni, che in questi ultimi giorni sembra parecchio interessata ad Alessandro Basciano.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è entrato nella casa di Cinecittà e ha scombussolato i già precari equilibri. Sulle prime si è avvicinato a Soleil Sorge, reduce dal flirt con Alex Belli, squalificato dal GF Vip 6 per aver violato il regolamento durante l’incontro con la moglie Delia Duran.

GF Vip 6, Federica Calemme smaschera Sophie Codegoni

Poco dopo ha cambiato ‘preda’ e ha deciso di buttarsi su Sophie Codegoni, che nella casa è impegnata in un tira e molla con Gianmaria Antinolfi. Dopo diversi limoni durante i party organizzati dal GF Vip in cui l’alcol ha fatto la sua parte e uno in piscina pochi giorni fa, ora sembra che Sophie Codegoni ricambi l’interesse per Alessandro Basciano.





L’ex corteggiatore è stato ‘puntato’ anche da Jessica Selassiè, che in queste ore ha confessato a Sophie di essere interessata al nuovo concorrente chiedendo anche delucidazioni sui suoi sentimenti. La Codegoni l’ha tranquillizzata, peccato che in serata i due si sono accoccolata sul divano dando l’impressione di essere già complici tra coccole, sguardi e abbracci.

Sophie stamattina ha chiesto a Federica se le piace Gianmaria

Federica poco fa a Biagio: “cos’è me lo vuole dare subito a me per sentirsi libera di fare quello che vuole con l’altro”



Federica che stamattina ha deciso di tirare archi e frecce #gfvip

pic.twitter.com/CmrEPAfHM2 December 23, 2021

Ma Sophie che appena sveglia chiede a Federica di Gianmaria? Sarà gelosa oppure li vuole far accoppiare per ripulirsi la coscienza? Fatto sta che è stato il suo primo pensiero 😅😂😂#gfvip #Gianmaria pic.twitter.com/ibKE7bhRIl December 23, 2021

A questo proposito Federica Calemme ha lanciato una vera e propria frecciatina all’ex tronista di UeD. Sophie ha chiesto alla nuova vippona un parere su Gianmaria Antinolfi. “È un bel ragazzo. È davvero un bravo ragazzo”, ha risposto Federica, smascherando Sophie e le reali intenzioni di quella domanda. In una chiacchierata con Biagio, la nuova concorrente ha infatti sentenziato: “È una cosa che la infastidisce o me lo vuole dare subito a me per sentirsi libera di fare quello che vuole con l’altro?”.