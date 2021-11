“È una vergogna, pronti ad azioni legali”. GF Vip, la faccenda si complica: guai in arrivo per i due protagonisti

Nella Casa del Grande Fratello Vip pettegolezzi e giudizi sui concorrenti sono all’ordine del giorno. Si fa un gran parlare di Gianmaria Antinolfi e della sua corte serrata a Sophie Codegoni. Lo hanno fatto anche Alex Belli e Soleil Sorge che hanno espresso alcuni giudizi non proprio amichevoli sull’imprenditore napoletano. I due hanno parlato di un fatto particolare, ovvero dei post i lasciati da Gianmaria Antinolfi sul letto di Sophie Codegoni.

“Questa roba del letto – le parole di Alex – era da American Psycho. Hai presente quando tu arrivi… oh, fidati. La mia percezione di questa roba con tutte le frasine, oh fidati è da American Psycho”. Soleil Sorge è completamente d’accordo con Alex Belli, il comportamento di Gianmaria Antinolfi non è piaciuto neppure a lei: “È quello che dico, ma anche l’insistenza…”. Anzi l’influencer ha pure aggiunto un particolare relativo alla storia avuta con l’imprenditore: “A me si presentava sotto casa”.

“Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano”, ha proseguito Soleil Sorge davanti ad Alex Belli e Davide Silvestri. E dopo le ripetute dichiarazioni ai danni di Gianmaria Antinolfi, la famiglia del 36enne campano ha condiviso un post sui social in cui hanno annunciato l’intenzione di far esaminare a dei professionisti i filmati di tali dichiarazioni e valutare un’azione legale.





“Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di disapprovazione – si legge sui social un lungo post da parte della famgilia e dello staff di Gianmaria Antinolfi – sgomento e critica, numerosissimi messaggi di affetto e di stima nei confronti di Gianmaria. Tutti chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti per tutelare la sua immagine, la sua dignità, la sua persona! Seguiamo con attenzione le vicende che in questi giorni si stanno susseguendo.”

“Affideremo a dei professionisti la valutazione dei filmati per sapere se sussistono gli estremi per poter agire legalmente. Ma, ad ogni modo, sarà lui una volta uscito dalla casa a valutare la gravità delle affermazioni fatte. Non vogliamo in alcun modo sostituirci al suo insindacabile giudizio. Vi ringraziamo del vostro supporto. La famiglia di Gianmaria Antinolfi”, conclude il comunicato.