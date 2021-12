Il GF Vip 6 sta perdendo pezzi ma è solo questione di tempo. Solo nell’ultima puntata, quella di lunedì 13 dicembre 2021 se ne sono andati in 3. Alex Belli è stato squalificato per aver abbracciato la moglie Delia Duran, entrata per l’ennesimo chiarimento sul suo rapporto con Soleil Sorge; Maria Monsè è stata eliminata al televoto dal pubblico e infine Francesca Cipriani ha salutato tutti i suoi coinquilini perché non ha accettato il prolungamento del reality show di Alfonso Signorini.

Al contrario di Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Giucas Casella e Carmen Russo che invece hanno deciso di restare e continuare così la loro avventura al GF Vip 6. E gli altri? Lo sapremo nella prossima diretta, quando verranno chiamati singolarmente dal conduttore per capire le loro intenzioni.

GF Vip 6, chi è la nuova concorrente ufficiale

Spazio non solo ai veterani: venerdì 17 dicembre 2021 ci saranno nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia. Era prevedibile ed è successo anche nella scorsa edizione. Quest’anno infatti la data della finale è fissata per il prossimo 14 marzo e Alfonso Signorini ha già annunciato al pubblico del GF Vip 6 nuovi vipponi. Intanto 3.





I nomi però non li ha fatti, anche se le indiscrezioni sui prossimi concorrenti del GF Vip 6 in queste settimane fioccano. Tra le ultime quella di Dagospia secondo cui Eva Grimaldi sarebbe presto entrata in Casa. Tutto vero: c’è l’annuncio ufficiale dell’attrice, che ne ha parlato in esclusiva sul nuovo numero del settimanale Chi. E per la prima volta lascerà per Natale la moglie Imma Battaglia.

“Entro nella casa del GF Vip 6 – ha detto Eva Grimaldi al magazine – È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre, per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste”.