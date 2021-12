“Chi sono i nuovi concorrenti”. Alfonso Signorini svela i nomi: l’annuncio a poche ore dal GF Vip

Venerdì 17 dicembre una nuova puntata del GF Vip 6. Lo scorso appuntamento è stato ricco di colpi di scena. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno risolto i problemi degli ultimi tempi e inaspettatamente ora fanno coppia fissa e Alex Belli è stato squalificato dopo aver violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nel giardino del GF Vip 6 si è presentata Delia Duran con l’intenzione di lasciare il marito, ma quando Alex Belli ha ascoltato le sue parole si è avvicinato non mantenendo le distanze di sicurezza e per questo motivo ha dovuto abbandonare la casa.

Venerdì 17 dicembre l’ex vippone tornerà in casa come annunciato il conduttore di Mattino Cinque Francesco Vecchi: “Stasera Alex rientra nella casa per un confronto”. Su Twitter gli utenti si stanno chiedendo quale sarà l’esito del confronto.





Possibile che incontri Soleil Sorge, ma non è detto che l’influencer accetti di vederlo. Nel frattempo Alex Belli e Delia Duran sono tornati alla vita di tutti i giorni e molto probabilmente sabato 18 dicembre la coppia sarà ospite di Verissimo di Silvia Toffanin. Intanto Alfonso Signorini ha annunciato i nuovi ingressi al GF Vip 6.

Leggi anche...

“Stasera ci sarà anche chi entra nella Casa per restare e portare una ventata di novità alle dinamiche del gioco” – si legge nel comunicato stampa – “Tre nuovi concorrenti infatti varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo: Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano”.