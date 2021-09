È ufficiale la notizia di un primo – ma temporaneo – abbandono dalla casa dl GF Vip 6. L’avventura dei vipponi è iniziata lunedì 13 settembre con la conduzione del reality show condotto anche in questa edizione da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che con i suoi commenti velenosi ha già conquistato il pubblico italiano.

La notizia data in puntata da Alfonso Signorini è stata ufficializzata giovedì 23 settembre dall’account del GF Vip 6. “Devo fare una comunicazione importantissima. Aldo dovrà assentarsi qualche giorno dalla Casa”, aveva detto il conduttore lunedì durante la diretta in onda su Canale 5.

GF Vip 6, il concorrente abbandona la casa

“Si assenterà per un impegno istituzionale che ci fa molto onore. Impegno che aveva già preso precedentemente. Quindi per qualche giorno non ci sarà, ma ritornerà presto”, aveva proseguito Alfonso Signorini. Nella mattinata di giovedì 23 settembre l’account ufficiale del Grande Fratello Vip ha comunicato l’uscita del concorrente.





“Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena. #GFVIP”, si legge su Twitter. Immediati i commenti: “Rientrerà giusto per la finale. Ma che dite? Ma vi rendete conto delle cose che fate?”, “Farlo entrare in casa direttamente dopo l impegno no eh?”, “Si appunto, a sto punto entrava dopo l impegno come concorrente anziché entrare ed uscire”, si legge ancora.

Il campione di scherma è uscito dalla casa del GF Vip 6 per presenziare all’incontro del Presidente Sergio Mattarella con i campioni delle Olimpiadi di Tokyo previsto per oggi giovedì 23 settembre. Come da prassi, però, Aldo Montano dovrà restare in quarantena prima di poter rientrare nella casa di Cinecittà. A quasi 43 anni Aldo Montano ha celebrato la sua quinta Olimpiade e, a Tokyo, compiendo una vera un’impresa. Insieme alla squadra maschile di sciabola, con Enrico Berrè, Luca Curatoli e Luigi Samele, ha battuto in semifinale l’Ungheria ottenendo la medaglia d’argento.