GF Vip 6, quasi ci siamo. La semifinale di questa lunghissima edizione del reality show andrà in onda, come sempre in diretta e in prima serata su Canale 5, giovedì 10 marzo 2022. Pochi giorni, poi, e si scoprirà il nome del vincitore o della vincitrice. In finale, prevista il 14 marzo prossimo, ci sono già Delia Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri, che ha battuto Soleil Sorge al precedente televoto flash.

Chi arriverà alla fine del percorso iniziato nella Casa a settembre scorso? Ancora poche ore e sapremo quantomeno chi non ci sarà di sicuro. Giovedì, al GF Vip 6, Alfonso Signorini leggerà il verdetto del pubblico sul televoto, questa volta in positivo, lanciato lunedì: “Chi vuoi salvare tra Barù e Manila Nazzaro?”.

GF Vip 6 sondaggio semifinale: “Chi sarà eliminato”

Dunque nella nuova diretta del GF Vip 6 ci sarà il 27esimo eliminato della sesta edizione dopo Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Eva Grimaldi, Carmen Russo, la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini, Federica Calemme, Gianluca Costantino, Kabir Bedi, Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano, Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Soleil Sorge.





In nomination, come detto, sono finiti Manila Nazzaro e Barù. La prima è entrata al GF Vip 6 all’inizio, il secondo è arrivato nella Casa mesi dopo ma si è subito ritagliato un suo spazio. Ancora oggi, infatti, fa rumore la sua amicizia con Jessica Selassié nonostante lui abbia detto più e più volte di non volere andare oltre con la princess.

Tornando al televoto, come ogni settimana c’è una previsione sull’eliminato. I sondaggi sul web con le principali preferenze del pubblico da casa sembrerebbero essere piuttosto chiari: salvo Barù e dunque ad avere la peggio a una manciata di giorni dalla finale del GF Vip 6 potrebbe essere Manila Nazzaro. C’è ancora la possibilità di votare e poi non resta che aspettare qualche ora per sapere se questi risultati sono azzeccati oppure no.