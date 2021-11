Una diciottesima puntata difficile, quella del GF Vip 6 andata in onda venerdì 12 novembre 2021. In studio è tornata Delia Duran, che ha avuto un altro scontro con Soleil Sorge. Confidenze, risate ma anche un contatto fisico (con tanto di baci) che la moglie dell’attore non ha apprezzato: “Quello che stai facendo fuori non piace“, aveva detto senza giri di parole Delia Duran, sparando a zero anche contro Soleil Sorge, dipinta come ”gatta morta”.

La moglie di Alex Belli era entrata nella casa puntando dritta alla Sorge: “Sei entrata nella casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. Amicizia tra uomo e donna? Tra il tuo comportamento e l’amicizia c’è un abisso”.

GF Vip, eliminato puntata venerdì 12 novembre

Momento eliminazione. Alfonso, dopo aver chiuso ufficialmente il televoto, chiede ai tre concorrenti in nomination di recarsi all’interno della Superled.

“Se dovessi uscire, mi dispiacerebbe molto” dice Gianmaria che, nonostante tutto, non porta rancore a Soleil, colei che lo ha mandato in Nomination.





Miriana, dopo la domanda di Alfonso, dice di non essersi pentita di aver nominato Nicola; “Mi ha ferito molto. Lo perdono” conclude. Al contrario, il vip, dice di essere dispiaciuto e ammette che, ad oggi, non la rimanderebbe in nomination “Chi vorresti fuori questa sera tra Gianmaria e Nicola?” chiede Alfonso. “Sono ancora ferita, quindi Nicola, perché è stato molto rabbioso” dice la vip, giustificando la sua scelta sulla base di quanto vissuto nel corso della scorsa nomination. Ed è stato proprio il figlio di Patrizia Mirigliani a dover lasciare la casa.

Gli immuni di questa settimana, secondo i concorrenti, sono Alex Belli, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Giucas Casella, a loro si aggiunge Gianmaria Antinolfi, scelto dalle opinioniste per togliere la nomination sicura e creare scompiglio nella casa. I vipponi in nomination sono Sophie Codegoni, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié e Soleil Sorge