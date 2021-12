Dopo Natale è tornato il GF Vip 6. Saltato l’appuntamento del venerdì, sera della Vigilia, lunedì 27 dicembre 2021 Alfonso Signorini e i vipponi hanno dato il via alla 30esima puntata. Puntata come sempre scoppiettante, con liti, chiarimenti, nomination e ovviamente un eliminato al televoto.

Ancora una volta, diversi i temi scottanti affrontati in Casa, come i messaggi di affetto che i concorrenti hanno ricevuto in questi giorni di festa trascorsi lontani dalle loro famiglie, alla solitudine di Katia Ricciarelli fino al rapporto tormentato di Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan e il nuovo triangolo nato tra Alessandro Basciano, Sophie e Jessica Selassié. Poi l’annuncio di Alfonso Signorini su un nuovo vippone pronto a entrare al GF Vip 6: Kabir Bedi.

GF Vip 6, chi è l’eliminato della 30esima puntata

Lunedì 27 dicembre 2021 la sfida al televoto era tra due “coppie”: quella formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis, che giocano come unico concorrente, e quella nata al GF Vip 6 tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Quest’ultima è stata la prima a salvarsi. Poi Alfonso Signorini ha letto il verdetto del pubblico: fuori dalla Casa Biagio D’Anelli.





Nominati della serata invece sono Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi e Federica: uno di loro sarà eliminato nella prossima puntata, in onda direttamente lunedì 3 gennaio.

Poco prima della sua eliminazione dal GF Vip 6, Biagio D’Anelli ha promesso a Miriana Trevisan, che è parsa molto scossa quando l’ha visto uscire dalla porta rossa, di vivere il loro rapporto fuori dalla casa. Nonostante le sue gelosie, l’opinionista si è detto molto coinvolto da questo loro rapporto restando dell’idea di lasciare la fidanzata.