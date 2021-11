Uno dei grandi protagonisti della puntata del GF Vip 6 è stato Alex Belli. L’attore ha avuto una lungo chiarimento con Aldo Montano, risentito dalle parole poco lusinghiere pronunciate la scorsa settimana nei suoi confronti e ha avuto modo di parlare con la moglie Delia Duran.

La modella è entrata nella casa per un confronto con il marito e Soleil Sorge e infine ha dovuto spiegare una frase su Manuel Bortuzzo (‘Manu non può cadere’, aveva detto riferendosi alla sua disabilità). Rivivendo la clip di quanto accaduto, l’attore ha voluto comunque fare un passo indietro: “Una frase così decontestualizzata era sbagliata, chiedo scusa per questo”.

GF Vip 6, l’eliminato della sedicesima puntata

Manuel Bortuzzo ha spiegato di non esserci rimasto male e di volere continuare a vivere nella casa con questa leggerezza. Il sedicesimo appuntamento con il GF Vip 6 è stato anche il momento di una nuova eliminazione. Questa settimana in nomination c’erano Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Nicola Pisu e Soleil Sorge.





Alfonso, prima di comunicare il risultato del televoto, chiede a tutti i coinvolti chi vorrebbero fuori dalla Casa. Soleil, Jo, e Nicola fanno il nome di Gianmaria mentre l’imprenditore sceglie Soleil. Alfonso, quindi, comunica ai quattro interessati il nome del VIP in questione: Soleil è la prima concorrente salva e che può continuare il suo percorso nella Casa. Il secondo vippone a salvarsi dal televoto è Gianmaria. Alfonso Signorini, a questo punto, chiede a Nicola e Jo di andare in Superled e comunica che, una volta svelato il risultato, l’eliminato non tornerà più nella Casa.

“ll pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa del Grande Fratello è Jo”. Con i ringraziamenti per averle fatto vivere un’esperienza così unica e speciale, saluta tutti ed esce dalla porta del corridoio tecnico e rientra in studio da Alfonso Signorini.