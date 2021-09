GF Vip 6, nella quarta puntata anche il primo eliminato dalla Casa. Tommaso Eletti è stato ‘fatto fuori’ dal pubblico con il 28% di preferenze: il 72% ha salvato Davide Silvestri. Che è stato protagonista della diretta perché messo di fronte a delle clip pesanti con cui ha scoperto cosa hanno detto di lui alle sue spalle, soprattutto Andrea Casalino. E dopo questi video, tra i due gieffini il rapporto sembra non avere più possibilità.

Ancora: come annunciato lunedì scorso, Alfonso Signorini ha finalmente presentato le nuove opinioniste popolari, le Grandi Sorelle, e sono state proprio loro ad avere un confronto con Raffaella Fico. Una doverosa premessa: Raffaella Fico è entrata al Grande Fratello Vip spacciandosi per single, come rivelato da Alfonso Signorini a Casa Chi, ma da un mese e mezzo è felicemente fidanzata con un uomo che è però sconosciuto al mondo dello spettacolo: si chiama Piero Neri. “Un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese”, le parole di Signorini.

GF Vip 6, Raffaella Fico parla del fidanzato

“Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente”. Dunque si è saputo che Piero Neri ha 45 anni, è di Livorno ed è un imprenditore nonché l’erede di un’impresa mercantile.





“Abbiamo scovato un week end che ti sei fatta in gran segreto col tuo fidanzato, le abbiamo pubblicate sul settimanale Chi le foto“, ha detto Alfonso Signorini in diretta. “Piero è il mio fidanzato, lo conosco da un mese e mezzo, lo amo“, ha replicato Raffaella Fico. E la signora Rosella, la nuova opinionista popolare del GF Vip 6: “Fa l’operaio questo personaggio qua?”. “Più o meno – ha risposto alla provocazione la showgirl – Ovviamente fa un lavoro come tanti altri. Se è molto ricco? Davvero! Non lo sapevo!”.

“In un mese e mezzo ti ha portato a destra e sinistra a fare i week end a Capri e non sapevi che era ricco?”, ha controbattuto la signora Rosella facendo letteralmente perdere la pazienza a Raffaella Fico al GF Vip 6: “Quando io l’ho conosciuto non sapevo nemmeno che lavoro facesse questa persona, eh, mannaggia! E comunque fa un lavoro come tanti altri. Siete molto simpatiche eh, dovreste essere un po’ più buone”.