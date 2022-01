Eva Grimaldi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Al televoto ha ottenuto solo il 21,9% dei voti ed è stata battuta dagli altri vipponi che erano in nomination: Barù (28,7%), Federica Calemme (26,8%) e Alessandro Basciano (21,9%). Per l’attrice è stata una puntata ricca di emozioni e colpi di scena anche perché ha potuto rivedere sua moglie Imma Battaglia. La sorpresa preparata per Eva Grimaldi si è trasformata in una confessione fiume da parte dell’attrice. Ha raccontato il suo passato fatto di mille lavori per sbarcare il lunario e ha confessato le difficoltà e i dolori che l’hanno colpita.

Eva Grimaldi ha ammesso di essersi rifatta il seno otto volte: “A causa di una setticemia. Nel momento in cui mi definivano una sex simbol io andavo in giro con un solo seno. La vita ti dà tanti ostacoli ma io sono una persona forte. L’ho fatto perché mi avevano detto che dovevo essere più presentabile, negli anni 80 era più importante apparire che essere, io mi sento comunque fortunata. La mia famiglia mi ha insegnato valori e rispetto e in questa casa ce n’è poco”.

Poi ha raccontato i problemi con l’alcolismo. Tutto è iniziato dopo il divorzio con l’ex marito Fabrizio Ambrosio avvenuto nel 2010 dopo 4 anni di matrimonio: “Lui mi diceva “Ho sposato Eva Grimaldi e mi ritrovo con una casalinga”, per me è stato come spada, poi c’era questo figlio che non nasceva. A Fabrizio l’ho imbrogliato sull’età, davanti al prete ha scoperto la mia età effettiva, lì forse dovevo essere più coerente. La dipendenza dall’alcol è iniziata dopo la fine del matrimonio. Una notte a Verona presi una bottiglia di vino e arrivai a Milano da un mio amico, poi sono tornata e partita per l’Africa”.





Il momento più toccante è stato l’incontro con la moglie, Imma Battaglia, che ha speso parole meravigliose per la gieffina: “Io ti amo, non puoi capire quanto. Non puoi immaginare com’è stato vivere le feste senza di te. Chi ti trova, trova un tesoro, sono stata fortunata a trovarti. Ricorda che sono stati sfortunati quelli che ti hanno perso. Tu mi hai riempito il cuore. Non ho passato il Natale con nessuno, perché volevo pensare a te, riempirmi il cuore soltanto di te. Tu mi riempi le giornate e sei la luce della mia giornata. Senza la tua luce io sono persa. Ricordi quando alla nostra unione civile hai detto che sarai al mio fianco fino al mio ultimo respiro. In quell’occasione ho detto ‘perché proprio il mio?’. E invece sì, io voglio morire prima di te. Perché io non voglio stare senza di te, perché io sto male senza di te. Perché la vita non è vita senza di te”.

Parole toccanti che hanno commosso tutti anche Alfonso Signorini che ha definito quella dell’attivista come la ‘più bella dichiarazione d’amore mai vista al GF Vip‘: “Voglio ringraziarti, perché le tue sono le più belle parole d’amore che sono state pronunciare al Grande Fratello. E io sotto scrivo il tuo appello al governo perché arrivi anche qui il matrimonio egualitario”.