“Finalmente ho capito”. GF Vip, Delia Duran e Soleil Sorge il confronto nella notte che cambia tutto

Dentro la casa del GF Vip Delia Duran e Soleil Sorge grandi protagoniste. Una settimana fa tra le due erano scoppiata una lite successiva alla vittoria di Delia al televoto. Vittoria che Soleil Sorge non aveva preso bene “Puoi smetterla di parlarmi? […] Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare in questa situazione sono io. Non so proprio di cosa stai parlando. Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai stancando”.



“Beccati sta vittoria ciccia”, la replica di Delia Duran. Poi, più tardi, Soleil Sorge si è sfogata: “Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo dei siparietti. Allora faccio le mie valutazioni, sono esausta giuro”. Una lite che sembrava consumata fino a ieri sera quando tutto, di nuovo è cambiato.



Delia Duran e Soleil si sono di nuovo avvicinate nella notte: “No, va beh, ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti adoro. Posso dirtelo davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro. Sì, inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo”.







“Purtroppo sono stata in silenzio, qui non si può parlare, altrimenti le voci girano”. Nel prosieguo del dialogo tra Delia Duran Soleil ha aggiunto: “Magari non conoscendoti prima mi sei sembrata altro, però adesso è surreale il tutto. Capisco quello che hai percepito fuori, ma hai fatto bene a voler capire meglio”. Parole che non sono passate inosservate.



Delia Duran ha confessato che si sente sempre più vicina a Soleil, in quanto “mi ha fatto vedere la sua parte più carina, simpatia e divertente. Quindi, io mi sono legata a quella parte di Soleil. Ho capito che lei ha una gemella cattivella e una buona e fragile. Lei ha questo modo di fare carino e simpatico che non conoscevo e ieri me l’ha mostrato. Con lei mi sono divertiva e abbiamo parlato. Magari in questi giorni approfondirò con lei delle cose. C’è stata sintonia tra me e lei. Ieri notte mi è piaciuta molto. Spero di avere sempre più rapporto con lei”.