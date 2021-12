Venerdì 3 dicembre un’altra puntata del “Grande Fratello Vip 6” è andata in onda su canale 5. Come sempre Alfonso Signorini ha riscaldato gli animi dei vipponi con frecciatine e video di confessionali inediti.

Anche questo appuntamento è stato ricco di i colpi di scena sono stati tanti, a cominciare dalla clamorosa lite in diretta tra Lulù Selassiè e Maria Monsè, arrivate quasi alle mani e bloccate solo dall’intervento degli altri concorrenti. Durante la puntata si è tornati a parlare del rapporto tra Alex Belli e Solei Sorge e dei dubbi dell’influencer italo americana sul comportamento dei due e della dichiarazione fatta nei giorni scorsi dall’attore di Centovetrine.

GF Vip 6, Delia Duran non entra e non parla con Alex Belli



Se nei primi mesi il feeling tra i due è sempre stato giustificato come una bellissima amicizia, ora le carte in tavola sono cambiate e proprio Alex Belli ha confessato di provare qualcosa per l’amica. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male. Fidati che sono onesto con te, pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano”, ha detto il marito di Delia Duran a Soleil Sorge.





“Io Soleil veramente la amo, amo tutte le sue sfaccettature, amo quella parte sua debole. Queste cose fanno innamorare un uomo. Io sarei disposto ad andarmene via per lasciarla libera. Questa è l’espressione più alta del bene che si può provare”, aveva detto Alex Belli. Parole che ovviamente hanno scatenato commenti e molti dubbi dei telespettatori.

Nel daily di venerdì Alfonso Signorini aveva annunciato un nuovo confronto tra Alex Belli e la moglie Delia Duran, ma durante la diretta è arrivato il dietrofront della modella venezuelana, che poco prima di entrare ha deciso di non avere più un confronto con il marito, ben felice di non doverla affrontare. Delia Duran ha rifiutato anche la possibilità di parlare al telefono.