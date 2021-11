"Pessimi e falsi". GF Vip 6, Delia Duran entra in casa ma con Alex Belli e Soleil Sorge succede l'impensabile

Come sempre nella puntata di venerdì 26 novembre del Grande Fratello Vip non c’è stata nessuna eliminazione ma i colpi di scena sono stati sempre stati tanti. Nella casa di Cinecittà è entrata di nuovo Delia Duran, la moglie di Alex Belli, uno dei grandi protagonisti della sesta edizione della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nelle ultime settimane Soleil Sorge è stata pesantemente attaccata da Delia Duran a causa del suo rapporto con Alex Belli, marito della modella venezuelana, che per ben due volte è entrata nella casa per intimare al marito di non dare troppe attenzioni alla Sorge (tra i due era scattato un bacio ‘cinematografico’) e per criticare la vippona.

GF Vip 6, Delia Duran entra in casa per parlare con Alex Belli e Soleil Sorge

La moglie di Alex Belli ha varcato la porta rossa per rivedere il suo uomo, che sembra non riuscire a stare lontano da Soleil Sorge. Alex Belli ha rassicurato la sua compagna e alla fine dell’incontro i due si sono riappacificati. “Cinque mesi fa, ci siamo scambiati le promesse di matrimonio. Sono passati tre anni da quando il destino ci ha fatto incontrare. Voglio dei chiarimenti. Non voglio rovinare il tuo percorso, sappi però che hai una compagna fuori a cui hai promesso rispetto, amore, fedeltà”, ha detto Delia.





“Ma non ci sono stati grandi cambiamenti da quando abbiamo parlato. Ti ho chiesto di portarmi rispetto. Va bene che tu abbia creato delle amicizie, ma gli atteggiamenti che hai avuto, sono visti malissimo fuori dalla casa. Soleil non ha colpa di tutto ciò, ce l’hai più tu di lei. L’altra volta non ti ho voluto vedere perché volevo darti il tempo di capire la mia delusione. Voglio che spieghi a me e alle persone che ti vogliono bene, cosa sta succedendo. Neanche io lo sto capendo amore”.

Alla fine Alex Belli e Delia Duran hanno fatto pace, ma anche Soleil è intervenuta per tranquillizzare la modella, che alla fine si è rivolta all’influencer italoamericana scherzando sulla forma fisica del marito: “Soleil visto che sei sua amica, fagli fare un po’ di addominali”. Insomma, oltre ogni previsione il trio ha fatto pace ma non è uscito indenne dalle critiche social, dove sono stati duramente attaccati: “Che falsi! Si vede lontano un miglio che è tutto preparato”, “Delia ha la faccia di quella a cui non frega niente e sta lì solo per pubblicità”, sono solo alcuni dei messaggi.