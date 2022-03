Riflettori sono puntati su Jessica Selassié e Barù. L’amicizia tra due vipponi ha acceso l’interesse di tanti telespettatori e dato vita perfino a un gruppo di fan, i “Jerù”, che nei giorni scorsi hanno mandato un aereo dedicato alla coppia. “Ci siamo, vi amiamo, ma non pressiamo #Jeru”, hanno scritto i fan, consapevoli della riservatezza di entrambi i concorrenti del GF Vip 6.

I loro sostenitori promettono di essere presenti e di fare il tifo per loro senza mettere loro pressioni. L’aereo viene accolto tra le risate e la gioia sia di Jessica che di Barù, che per la prima volta ha mostrato entusiasmo per la situazione. “È la prima volta che ha esultato”, ha infatti commentato Jessica.

Se Barù per la prima volta appare felice del messaggio dedicato a lui e a Jessica, il più entusiasta di tutti sembra essere Giucas, il primo vero fan di questa coppia. Anche in diretta si è parlato della coppia e dopo la puntata Delia Duran è stata protagonista di un clamoroso colpo di scena perché si è scusata con Jessica Selassié per le incomprensioni del passato dandole dei consigli per conquistare Barù.





“Io ho visto il tuo cuore. Io sono stata troppo dura con te e mi pento di questa cosa perché sei stata l’unica, con Manila e Miriana ad avere un cuore enorme. Da anni stai lottando per questa cosa… magari sono sbagliata e non riesco a farmi capire bene, ma prendi questo consiglio: vivitela, anche con lui, ma non aspettare niente”.

“È lui che deve fare un passo, non sei tu. Se lui ti vuole adesso devi fare tu la regina. Fatti prendere, fatti amare per quello che tu sei… questo è quello che io ho fatto con Alex perché anch’io ero come te”. Un deciso colpo di scena visti i precedenti tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip.