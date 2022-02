Lunedì 14 febbraio Alex Belli è tornato nella casa del GF Vip 6 suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini. Il suo ingresso era stato annunciato durante la quarantesima puntata del reality show, ma i concorrenti del GF Vip 6 lo hanno scoperto solo quando l’attore ha varcato la famosa porta rossa.

Il rientro nella casa del GF Vip di Alex Belli ha fatto infuriare buona fetta del pubblico ma anche alcuni ex concorrenti e attuali vipponi, come Aldo Montano e Lulù, che si sono detti scioccati per la decisione di far rientrare un concorrente squalificato per aver violato il regolamento del programma. “Alex rientra? Non è giusto! Allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo”, ha detto la principessa.

“Incredibile, non ci volevo credere. L’hanno fatto, l’hanno fatto ragazzi. Speravo di no. Non me l’aspettavo. Speravo non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello. Giusto per fare tutti e sei i mesi sulla stessa storia, sulla stessa falsità, il filo conduttore che ci legherà da settembre a marzo”, ha commentato invece Aldo Montano.





In queste ore Alex Belli ha fatto di tutto per riconquistare la moglie (così sembra) e nella cabina della love boat, tra i due è scattata la passione. Durante un momento di crisi e pianto, Alex Belli ha abbracciato la moglie e ha cercato di consolarla e dopo sguardi, coccole e abbracci è scattato un lunghissimo bacio. Secondo quanto riportato dagli attentissimi utnti Twitter, sembra che Delia si sia avvicinata l marito per sussurragli: “Ho voglia di sco***”. Poco dopo i due si sono chiusi nel bagno della stiva della Love Boat scatenando le ire dei telespettatori.

Scusate ma il regolamento non vieta di andare in 2 nel bagno? Xké a loro quest'anno è permesso tutto? O meglio ad Alex e Delia #gfvip February 16, 2022

“Delia e Alex chiusi insieme nello stesso bagno della stiva senza telecamere è da squalifica”, “Comunque io non trovo giusto che Alex e Delia sono entrati in bagno spegnendo i microfono e magari Alex li avrà detto perché deve avere attenzione con Jessica. Delia deve essere squalificata per questo #gfvip”, “Scusate ma il regolamento non vieta di andare in 2 nel bagno? Perché a loro quest’anno è permesso tutto? O meglio ad Alex e Delia”.