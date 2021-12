Altra puntata piena di emozioni quella del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 27 dicembre. L’eliminato di serata è Biagio D’Anelli, mentre sono andati in nomination Alessandro, Barù, Eva e Federica: uno di loro sarà eliminato nella prossima puntata, in onda direttamente lunedì 3 gennaio. Durante la puntata si è parlato molto della storia tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. I due nella Casa erano molto uniti, il feeling era evidente tanto che nei giorni scorsi c’è stato anche un bacio.

L’opinionista ha anche detto di voler vivere il rapporto con Miriana Trevisan al di fuori della Casa. Nonostante le sue gelosie, Biagio D’Anelli si dice molto coinvolto e resta dell’idea di lasciare la fidanzata: “Vive a Stoccarda e non è poverina”. Poi si è anche lasciato andare ad un’altra confidenza, vuole conoscere il figlio dell’ex ragazza di Non è la Rai.

Manila Nazzaro è scoppiata a piangere dopo aver letto gli attacchi di Clarissa Selassiè via Instagram. “Di vipere travestite di angioletti ne è pieno il mondo, ma tu cara Manila detieni il primato. Il tuo finto buonismo è imbarazzante, quando vedremo tutti chi sei realmente sarà lì che ci divertiremo”, ha scritto la principessa. “Leggere certe cose mi intristisce. Clarissa è stata la prima a cui ho aperto il mio cuore, l’ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fanno male”, è stata la risposta di Manila Nazzaro.





C’è stato anche spazio per il nuovo triangolo amoroso, quello formato da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. L’ingresso dell’ex Uomini e Donne ha rotto gli equilibri. Jessica Selassiè ha confessato di essersi preso una cotta per il ragazzo. Ma i baci e le confidenze sono scattati con Sophie Codegoni e la principessa è rimasta a bocca asciutta.

Nel frattempo Davide Silvestri ha iniziato a lamentarsi di non poter nominare chi vuole, facendo riferimento a una presunta preferenza degli autori del reality show per Jessica e Lulù Selassié. Il concorrente si è sfogato con Barù utilizzando toni scherzosi, ma decisi. Infatti dopo che la produzione ha chiamato Jessica Selassiè in confessionale, Davide Silvestri ha fatto una battuta parlando con Barù: “Vedi quelli che contano” e in questo caso il riferimento era a Jessica Selassiè. Poi Davide Silvestri ha spiegato al suo coinquilino la questione delle nomination. E ha fatto capire di aver notato una certa preferenza degli autori nei confronti di Jessica e Lulù. Si è lamentato di non poterle nominare perché rese immuni dal GF Vip.