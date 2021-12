“Mi ha stancato”. GF Vip, Soleil Sorge sempre più sola: il concorrente pronto a farlo in diretta

Le ruggini della puntata di lunedì non ha ancora lasciato spazio alla serenità, nel mirino degli altri concorrenti c’è ancora Soleil Sorge. Nelle ore scorse ad attaccarla era stata Miriana Trevisan. “Per me Soleil non è una vittima. Adesso deve farsi consolare. Io ti do un bacio, sono lì che ti abbraccio, ci sono anch’io o no? E poi a me viene sempre in mente come ha trattato Delia in studio, che in quella situazione era la parte lesa”.



“Io l’ho vista tanto sciupata. Io l’ho vista veramente sofferente. È molto provata. Ma poi il bacio così oggi dai. Una roba delirante. Perché noi dobbiamo pensare a Soleil Sorge, quando lei non ha pensato a quella donna lì fuori? Alex è stato anche influenzato. Chi è il manipolatore? Chi è la vittima? Chi è il carnefice? C’è una gran confusione. Non bisogna mettere Soleil da parte, ma bisogna farla crescere”.



Ora contro Soleil Sorge si esprime anche Davide Silvestri. In questo momento voglio nominare Soleil Sorge e il motivo è che lei e Alex, in camera, mi hanno trasmesso un’energia negativa che mi ha stancato”. E ancora: “Voglio essere libero di nominare chi voglio e quando voglio, anche se si tratta della mia persona come all’inizio”.







Insomma, dopo l’uscita di Alex Belli Soleil Sorge è sempre più isolata. E anche sui social non la risparmiano: “Fare passare Soleil per vittima è un insulto all’intelligenza dei telespettatori. Lei ha fatto le stesse cose che ha fatto lui e quindi la smettesse con questa sceneggiata di sedotta e abbandonata”. Scrive un’utente. “Eh basta… – aggiunge un’altra – sta protetta che può bestemmiato e far piangere tutte le altre concorrenti senza che il gf intervenga mai…l’acidità e la cattiveria personificate in Soleil e nn uscirà mai perché super protetta”.



Certo è che la situazione dentro la casa per Soleil Sorge si sta facendo bollente nonostante la delusione per il comportamento di Alex Belli. “Mi sono sentita tradita a livello umano e ammetto che mi ha fatto malissimo, però non posso farci nulla. Avevo messo il cuore con Alex e non è stato rispettoso. Non voglio crederci che mi abbia fatto questo. Ora andranno a raccontare delle bugie”.