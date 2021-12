L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato e i concorrenti del GF Vip 6 non sono ancora a conoscenza della nuova data della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa, però, la voce su un probabile prolungamento del programma circola da diversi giorni e come era già capitato lo scorso anno, anche in questa edizioni alcuni vipponi sono pronti a uscire prima.

Il giorno della prima finale era previsto per il 13 dicembre, giorno in cui i vipponi saranno chiamati a decidere se restare all’interno della casa di Cinecittà o abbandonare il reality per tornare dalle proprie famiglie, mentre la nuova data è fissata per il 14 marzo 2022.

GF Vip 6, l’annuncio di Davide Silvestri: “Vado via”

Alfonso Signorini non ha ancora comunicato che il programma terminerà a marzo ma alcuni concorrenti hanno già detto di voler lasciare il reality show il 13 dicembre. Tra questi Carmen Russo, che ha espresso il desiderio di trascorrere le festività insieme al marito Enzo Paolo e la figlia Maria, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano.





Trai vip che hanno mostrato l’intenzione di lasciare il reality ci sono anche Alex Belli, l’ex di Centovetrine ha parlato chiaro con Soleil Sorge: “I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado da qui”. Ora alla lista si aggiunge anche Davide Silvestri. L’attore lo ha chiaramente detto durante una chiacchierata con Francesca Cipriani.

Davide fai ciò che ti fa stare bene, vai avanti per la tua strada, se abbandoni fino a quel momento ti sosterrò, ma hai fatto tutto bene, tranquillo ♥️ #teamdavide #gfvip pic.twitter.com/6QFsgkzL9o December 1, 2021

“Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno… io qualcosa credo di aver fatto. Adesso mi sento un po’, mi spiace essere morto capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto ad un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa ed ho bisogno del mio lavoro adesso oltre al fatto che sento di non dare niente adesso ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono qui”.