Puntata del ‘GF Vip 6’ all’insegna dell’emozione quella del 25 ottobre, con Alfonso Signorini ancora una volta grande protagonista e a tratti in difficoltà nella gestione del programma, a causa di furibonde liti. Come quella scoppiata in diretta tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Ma si è parlato anche del bacio scattato per gioco tra Soleil Sorge e Alex Belli e del confronto tra Patrizia Mirigliani e Miriana Trevisan. Però il momento più commovente è arrivato quando si è parlato di Davide Silvestri.

Prima di dirvi perché il concorrente sia scoppiato a piangere, vediamo cosa ha detto la Mirigliani. “Se tu sei felice, sei innamorato, senti dei sentimenti sono felice per te, perché riesci finalmente a trovarti”. La donna non vuole giudicare o criticare, ma d’istinto cerca di proteggere suo figlio da un’eventuale delusione. A questo punto, arriva in giardino anche la Trevisan, la quale ribadisce di essere stata sempre chiara: non è innamorata, però prova attrazione. Ed è d’accordo sul fatto che fuori la storia potrebbe non funzionare.

Davide Silvestri ha voluto fare una sorta di punto della situazione sulla sua carriera professionale, iniziata quando era solamente un adolescente. Infatti, ha svelato davanti alle telecamere: “Da piccolo il mio sogno era quello di diventare un’astronauta, lo spazio era il mio posto tranquillo. Avevo sedici anni quando è cominciato il mestiere di attore, sono stato scoperto da una fotografa a Milano che mi ha cambiato il look, poi ho fatto il mio primo provino”. E poi le lacrime sono scese sul suo viso.





Il papà di Davide Silvestri gli ha inviato un video molto interessante ed emozionante e lui ha confermato che è stata la figura più importante della sua vita: “Mio padre è stato fondamentale, ho le sue parole nel cuore. Sono sempre stata una persona umile, ma con le sue parole ho imparato il rispetto del lavoro”. Ma poi ha ammesso di avere ancora difficoltà ad accettarsi completamente: “Sono diventato meno istintivo e più educato, più uomo non del tutto. A volte non mi sento uomo del tutto, ci lavoro su”.

Per quanto riguarda Katia Ricciarelli, questo l’affondo a Jo Squillo: “Lei è bugiarda e non so come faccia a vivere così. Intanto guarda me negli occhi, è inutile che guardi di lato. Tu hai detto che sai tante cose di me, questa è una frase bruttissima e non sorvolare. Spiegamelo, visto che sono una cretina che non capisce le cose. Non mi interrompere quando parlo, se lo rifai chiedo ad Alfonso di andare via”.