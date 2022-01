“Ora devi dire la verità”. GF Vip, tutti contro Gianmaria Antinolfi: è successo anche durante la notte

Dentro la casa del GF Vip Gianmaria Antinolfi si sta ritagliando un posto di primo piano. Uscita di scena Soleil è lui uno dei motori della casa insieme a Delia Duran. Delia che, pochi giorni fa, aveva lasciato tutti senza parole mollando Alex Belli in diretta. Nette le sue parole. “Non ce la faccio più, io lo lascio. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza e il mio dolore, la verità è che mi prende per il cuo. Dice che sono la donna della sua vita e continua a farmi queste provocazioni”.



“Ho già preso la mia decisione, non ci sarà un passo indietro”. Sulla questione di mollare Alex Belli è intervenuto anche Giacomo Urtis che ha confessato il suo pensiero a Manila. “Lui ha preso una popolarità pazzesca, lei si sta facendo il Grande Fratello. Fatti due calcoli se non è convenuto”. “Io li conosco da anni, loro stavano troppo bene insieme, non ho mai visto una coppia così affiatata, quindi è impossibile che non tornino insieme”, che ha trovato la replica immediata di Manila Nazzaro: “E allora sarà stato tutto un circo”.



Quanto a Gianmaria Antinolfi, dopo aver rincorso Sophie Codegoni prima e Soleil Sorge dopo ora ha occhi solo per Federica Calemme. Insieme alla modella partenopea Gianmaria è stato spedito nella love boat. I due hanno così avuto la possibilità di trascorrere del tempo da soli, lontani dagli occhi degli altri vipponi. Quindi una cena romantica e poi un bagno nella vasca idromassaggio, dove non sono mancati baci appassionati e coccole.







Che sono poi proseguite a letto perché le telecamere hanno ripreso Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sotto le coperte nella stanza da letto della Love Boat. Insomma, finalmente lei ha sciolto tutte le riserve nei confronti dell’imprenditore. Ma sarà davvero così ? Sembra no. Tutti sembrano molto scettici a proposito del nuovo flirt, in particolare Silvestri è sembrato molto dubbioso.



Anche Sophie, parlando nella notte, si è scagliata contro Gianmaria, trovando falso tutto questo improvviso interesse per Federica. Nessuno, insomma, sembra credere alla buonafede di Gianmaria Antinolfi, e anche Calemme è stata accusata di non essere realmente interessata al gieffino. E da casa? Anche per i telespettatori i dubbi sono molti.